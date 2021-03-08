WeLab獲安聯集團投資近6億元　CEO龍沛智：對上市持開放態度

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-08 16:24

虛擬銀行WeLab Bank（匯立金融）宣布，在新一輪融資引入安聯集團，獲其領投近6億元，雙方建立戰略合作關係，並加強WeLab拓展其亞洲金融科技平台及業務。另外，WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，集團對上市持開放態度，並一直留意機會。

獲安聯集團投資近6億元

今次C-1輪融資，獲安聯集團旗下的數碼投資部門Allianz X領投近6億元，主要是去年疫情加速互聯網及利用電子渠道的生活習慣，包括在金融產品方面，為WeLab的發展帶來無限機遇，該集團在中港及印尼三地市場去年整體業務亦表現出色。故把握機會進行新一輪融資以拓展業務。

龍沛智表示，C-1輪融資仍在進行中，未有設定目標金額，今次融資除安聯集團外，數位現有投資者亦有參與，預計在數月內正式完成。該集團於2013年創立以來，已累計引入超過46億元的戰略融資。

今次融資所得，主要用於虛擬銀行及東南亞業務的投資。該集團今年目標是加設約100個職位。去年才開業的虛擬銀行，目標是3至5年達至收支平衡。該集團之前的估值已超過10億美元，他表示，目前估值已超過有關金額，惟未有披露具體數目。

冀透過智能理財顧問服務「打入」大灣區

今次融資除引入安聯作為投資者外，WeLab亦與安聯集團建立戰略合作關係，加強WeLab拓展其亞洲金融科技平台及業務。龍沛智指雙方將共同研發財富管理科技方案，透過虛擬銀行推出智能理財顧問服務，冀有關服務於今年底或明年初推出。未來更希望透過「跨境理財通」將此類智能理財顧問服務入駐大灣區。

WeLab於2018年向聯交所提交上市申請，期後擱置。龍沛智表示，對上市一直保持開放態度，且未有訂立任何時間表，亦有留意近期市場熱烈討論的SPAC（特殊目的收購公司）的形式進行研究，他補充，上市主要視乎當時市況。至於今年會否有上市行動，要視研究結果，若研究結果正面會有行動，否則不會有所行動。