科技股遭掟貨　公用股獲垂青　專家﹕投資組合應新舊經濟股皆有

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-08 17:48

美國十年期國債孳息率再次挑戰1.6厘，引發新經濟股另一輪下挫。恒生科技指數報8,081點，跌552點或6.4%，抹去本年所有升幅。新能源股同樣捱沽，保利協鑫（3800）及龍源電力（0916）分別大跌25.7%及10%。

具有防守力的公用股反而獲投資者垂青，其中長建 （1038） 升4.49%，和記電訊香港 （0215） 獲大摩看好，股價更大升9.2%。

在亞洲交易時段，美國10年期債息最新報1.581厘，盤中高見1.595厘，逼近1.6厘。在債息持續攀升拖累下，投資者繼續沽出科技股，納指期貨跌近2%，Tesla盤前跌近5%。

隨著科技股走勢轉弱，市場人士對科技股等增長型股份，態度轉勢保守。美國歷史最悠久的中型市值價值基金Ariel Investments的創始者John Rogers亦表示，對特殊目的收購公司（SPAC）的瘋狂買入，是增長型股票見頂的迹象，這是一個市場有泡沫的信號。基於股票未來的盈利能力，不斷攀升的美債利率降低了持有增長型股票的相對吸引力。

科技股遭拋售 關鍵還看美聯儲是否會救市

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，受美債息上升過快，連帶影響投資氣氛。A股市場下行，北水有所收縮，導致港股連日下跌。市場對利率波動感到恐懼，再加上去年全球資金氾濫，科技股估值處於較高水平，股價會有所回吐。

黃國英又指出，關鍵還看聯儲局是否會救市。聯儲局主席鮑威爾早前重申，打算保持美聯儲的寬鬆貨幣政策，直到就業市場進一步改善。但並沒有提供任何信號表明該央行將尋求阻止國債收益率近期的升勢。

此前市場普遍猜測美聯儲或將史上第三次採取賣出短期國債、買入長期國債的「扭曲操作」來壓低長期債券收益率。

對於後續市場走勢，黃國英指出，美國十年期債息目前已不算太高，市場對利率波動的反應也有趨於鈍化的跡象，科技股有望跌幅收窄。對於股市動蕩不安的應對方法便是分散投資，投資者可待股市相對平穩，再買入舊經濟股，新、舊經濟股組合平衡，有利於淡化風險。