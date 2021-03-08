華夏基金：市場系統性風險有限　A股長期慢牛趨勢不變

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-03-08 17:37

今日市場再次大幅調整，上證指數跌2.3%，報3421.41點，深證成指跌3.81%，報13863.81點，創業板指跌4.98%，報2728.84點。三大指數早盤一度走高，但隨後單邊下行，創業板指盤中最大跌逾5%，深成指跌超3.5%，滬指跌超2%，題材板塊多數走弱，白酒、軍工、農業板塊大跌，油氣、核電、電力板塊相對活躍。北向資金全天淨流出86億。

華夏基金點評市場表示：

下跌原因：

受沙特持續大幅減產和能源設施遇襲的消息影響，原油價格再次突破前高，引發市場對通脹預期擔憂的再度升温；受美國參議院通過1.9萬億美元新冠疫情救濟法案的消息利好，十年期美債收益率盤初再度上行，核心資產估值壓力加大；政府工作報吿對宏觀經濟目標設定相對保守，以「穩」為主，政策定力較強。

市場解讀：

美債收益率上行和外部市場調整，引起A股結構性風險加大是近期調整主要因素。該行認為市場大勢仍處於震盪趨勢中，波動率有所提升，中美流動性短時內大幅收縮可能性較低， 政策緊縮的力度和節奏可控，市場系統性風險有限，A股長期慢牛趨勢不變。

目前海外正在進入寬貨幣和寬財政的階段，這在歷史上比較少見，將直接推動央行釋放的流動性進入實體經濟，海外經濟復甦和通脹上行將成為大概率趨勢。全球逐步從「低增長、低通脹、低利率、高剩餘流動性」向「有增長、有通脹、利率抬升和剩餘流動性收縮」的方向轉變。這一變化正在對A股市場的風格產生較大影響，高估值品種波動率將顯著放大，低估值順周期階段性佔優。

總體上看，股票市場是通脹、盈利受益資產，當前仍處於內外部經濟復甦共振的階段，基本面業績能夠兑現且有明顯改善的方向仍會有較好的結構性機會。從兩會政府工作報吿中，可以看到政策對研發創新的支持力度是顯著增強的，繼續強調了科技創新的重要性，尤其把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，經過調整後，部分新經濟領域個股（科技、醫藥、消費）的長期投資性價比也在提升。