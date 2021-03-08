婦女節｜港交所鼓勵企業多元化　疫情更需新思維

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-08 16:54

香港的上市公司中，董事會職位僅約14%由女性擔任，較英國的34%和美國的28%為低。現時，港交所（0388）有41%的員工為女性，女性高級管理人員佔比達到35%，為多元化作出了很好的示範。

今天是「三八」國際婦女節，港交所藉機在社交平台發布影片，由不同地方和背景的同事，親身分享香港交易所多元化、韌力及成功之道，好似來自人力資源部的Pallavi Anand便說，女性領導在處理難題、集思廣益、建立信任、聆聽他人方面，往往善於取得多方平衡。

港交所交易後業務主管蘇盈盈說，疫情更顯需要新思維和領導模式。

蘇盈盈：性別多元有助啟發創意

港交所交易後業務主管蘇盈盈（Glenda So）說，過去一年，看到疫情為親友、同事和社區帶來種種影響，需要新思維和領導模式，才可帶領走出疫情，重新啟航，而性別多元，有助啟發創意和推動創新。

事實上，與同類公司相比，多元化的公司自然更具創新性、直覺性和靈活性，例如有助吸引和留住人才，尤其是新一代的管理層。

為了進一步鼓勵在香港上市的2,500多家公司推行多元化政策，港交所在2019年1月規定，所有上市公司都必須披露其董事會多元化政策，並需要於IPO完成後四個月內執行。發行人必須制定多元化政策，並在其公司企業管治報告書中披露相關政策。