大新銀行料中國首季GDP增長達20%　A股、港股將跑贏全球

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-08 18:00

中央上周發表政府工作報告，大新銀行經濟研究及投資策略部就此發報告，指政府今年增長目標設定為6%以上，是考慮了經濟運行恢復的情況，有利於引導各方面集中精力推進改善創新，以及推動高品質發展。

該行認為，相對於市場預計首季經濟增長18%或全年增長預測8.4%，中央的增長目標顯得較為保守，反映政府希望釋出長期平穩發展訊號，並追求高質量的增長，以及避免未來兩至三年增長目標過於波動。該行預計，內地經濟在消費及出口帶動下，第一季按年增長或可達20%，今年增長會由去年2.3%加快至8.1%。

大新銀行指，內地在政策正常化方面仍然非常審慎，為經濟復甦保持足夠財政政策支持，同時維持專項債額度亦可望穩定地方財政，以及紓緩部分城投債的償付能力。該行預期今年的貨幣政策方向較為中性，防止信貸風險上升。

A股港股估值折讓 板塊看好汽車、新能源

環球市場之中，內地A股及港股估值相對環球股市仍分別有兩成及三成的折讓，估值尚算吸引，加上該行預計內地不會大幅收緊政策，因此維持未來三至六個月內地A股及港股跑贏環球股市的觀點。板塊方面，由於政府工作報告中提及到要全面促進消費，穩定增加汽車、家電等大宗消費，相關消費板塊中長線或能受惠。另外，內地繼續推動綠色發展，降低碳排放水平，新能源相關股份中長線或受支持。

滙率方面，雖然工作報告未有對人民幣匯價近期升值有特別取態，但大新銀行認為內地經濟復甦步伐領先其他主要經濟體，料對人民幣匯價繼續有支持，估計美元兌人民幣今年內或於6.3至6.7之間上落。