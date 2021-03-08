全球貨櫃船運業將預好景　料首季獲利較去年第四季倍增

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-08 19:57

據外媒報道，航運業最新估計，貨櫃船公司今年首季獲利可望較去年第四季倍增，第二季獲利可與首季相若或甚更高。

報道引述貨櫃船企業高層人士指出，農曆年後歐美港口擁塞現象並未解除，還四處蔓延，洛杉磯、奧克蘭、鹿特丹、漢堡、佛列斯多、利物浦、利哈佛等國際大港都成一分子，吉達港與新加坡等地亦出現，目前缺櫃現象雖有緩解，但預計3月底貨量開始增長，4月又會回到原來狀況。

日本海洋網船務聯CEO Jeremy Nixon指出，亞洲的碼頭每天24小時運作，而美國西海岸的泊位每周工作112小時，貨櫃碼頭每周工作88至90小時，陸岸工作僅限白天，跨太平洋航線目前的狀況在短期內難以緩解。

美國名列前茅的攬貨公司羅賓遜全球物流（CH ROBINSON）高層人士表示，全球公路、海運和空運的貨物壅塞很可能會持續到明年，從而繼續增加運輸成本。另外丹麥知名航運諮詢機構Sea Intelligence預料，貨櫃運價飆升或會持續到2022年春天，美國航線運價可能再提高25%，其研究調查報告更指出，目前美國零售業庫存正處於歷史低點，28年來的數據中從未見過零售商的相對庫存水平如此低，零售業的半空倉庫對貨櫃船公司來說可能將是個好消息，只要銷售情況正常，零售業需要在未來數月繼續補充庫存。

然而，船公司各項營運成本同時上升，因為貨櫃塞港，船隻周轉率降低兩至三成，船舶租金大漲，近年升幅達1倍，去年11月至今，船用燃油價格升了六成，疫情下船員調度困難，令用人成本亦升約兩成等。

業界指出，今年5月開始，美西線長約運價從3,000美元起跳，較去年長約價1,400美元倍增，因此只要歐洲線與東南亞線運價目前小幅下修局面穩住，船公司第二季獲利就有機會與首季相約。