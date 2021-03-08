港股28000至28500料有支持　專家：呢個板塊有得升！│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-08 19:30

上周五（3月5日）美股大幅反彈卻無法提振港股，港股今日再跌557點或1.9%，報28540點，失守50天線（約處28924點），成交略增至2,767億元。

美債息升至1.6厘，美匯指數升穿92水平。恒指今天失守50天線，自高位31183點跌至今日最低的28422點，跌幅達2,761點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，「現時已跌了一大段了，但仍難言跌勢完結，有貨者現時沽貨當然一了百了，不過卻不太著數，倒不如頂硬上，等反彈至20天線或保力加通道中軸再減持（兩者均約處29819水平）。」他預計，恒指28000至28500水平料為支持位。

北水勁沽港股132億元 創歷史第2高

據Wind數據，北水淨沽出131.8億元，為2月24日以來第2大淨流紀錄，亦令今個月累計淨流走111.3億元，為首月錄得淨流出。

A股亦見走弱，上證跌2.3%，深證跌3.8%，創業板指大跌5%，全創今年以來新低，並分別累跌1.5%、4.2%及8%。外資亦透過滬、深港通沽出A股，今日淨沽出85.9億元人民幣。

北水淨沽出131.8億元，為2月24日以來第2大淨流紀錄，亦令今個月累計淨流走111.3億元，為首月錄得淨流出。（資料來源：Wind）

科指今年回報倒跌4%

科技股跌勢未止，恒生科指跌6.4%，報8081點，自高位跌近26.5%，步入技術性熊市，今年回報更倒跌4%。美團（3690）大跌8.4%，報308.8元，力守300元，微盟（2013）更大跌13.9%，為科指表現最差的成分股。

問及美團已跌至300元附近可否吸納，溫傑指，「科技股估值貴，前期累積升幅又多，美團更甚，當初由100元開始上升，最高見460元，即使現時自高位跌逾32%，回調後又未到好便宜。」他指，騰訊（0700）和信義光能（0968）反而可考慮分段吸納。

美團（3690）大跌8.4%，報308.8元，力守300元，自高位累跌34%。

溫傑：內銀買得過

近期傳統股和公用股股價相對硬淨，甚至逆市上升。「今次恒指跌下來，可趁機執倉，今日港股血流成河，內銀股可以有升幅，可以買得過！」溫傑指，內銀股表現硬淨，同時又可以避免債息再上升、科技股又再捱沽的局面。

內銀工行（1398）升1.7%，創逾52周新高，中國銀行（3988）升1.4%，建行（0939）升1%，農行（1288）更升4.2%，創逾8個月新高。公用股亦受追捧，電能（0006）升3%，煤氣（0003）升1.4%，粵海（0270）升5.5%。