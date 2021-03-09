美股．持續更新｜道指狂飆逾600點　蘋果逆市跌近3%納指下挫

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-09 03:38

美國參議院上周六通過總統拜登的1.9萬億美元紓困法案，加上國債債息升勢緩和，帶動周一股市上升，道指更一度狂飆逾600點。惟科技股股價受壓，蘋果股價更逆市回落，拖累納指下挫。

【03:33】道指報32041點，升545點或1.73%；科技股拖累標指與納指表現，納指報12785點，跌134點或1.04%；標指報3861點，升20點或0.52%。

蘋果跌3.06%，GME升33.59%，Tesla跌3.25%，波音跌1.79%

【03:05】道指報31969點，升473點或1.5%；納指報12727點，跌192點或1.49%；標指報3850點，升8點或0.23%。

【02:33】道指報32119點，升623點或1.98%；納指報12829點，跌90點或0.7%；標指報3873點，升31點或0.81%。

蘋果股價跌2.97%，GME升30.33%，Tesla跌2.71%，波音跌2.11%

【01:55】道瓊斯指數報32087點，升591點或1.88%；納斯達克指數報12843點，跌76點或0.59%；標準普爾500指數報3874點，升32點或0.85%。

蘋果股價跌2.99%，GME升45.59%，Tesla跌2.18%