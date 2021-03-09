港股午後升幅收窄　恒生科指轉跌　網易美團跌近3%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-09 14:41

美國將表決1.9萬億美元紓困方案，傳統經濟股帶動道指造好，道指收市報31802點，升306點。債息持續高企，科技股沽壓持續，納指收報12609點，跌310點。標指收報3821點，跌20點。

【14:32】恒生科指轉跌

恒生科指轉跌13點或0.17%，報8067點。美團（3690）跌2.7%，報300.4元；網易（9999）跌2.9%，報160.5元。

【13:56】傳廣汽與華為合作發展電動車

廣汽集團（2238）或與華為合作發展新一代智能電動車。有傳媒報道，雙方已著手聯合開發下一代智能電動車，雙方各投入百人以上研發團隊。

廣汽H股升3.4%，報7.28元；廣汽A股（上海﹕601238）升6.8%，報11.2元人民幣。

【13:25】美團再轉跌逾1%

恒生指數午後升幅收窄至318點，最新報28859點；恒生科指升92點或1.14%，報8174點。

美團 （3690） 午後再轉跌逾1%，報304.6元；小米 （01810） 亦跌逾1%，報22.1元。網易 （9999） 跌近2%，騰訊（0700）則升1.1%，報649.5元。

長和（0001）旗下和黃醫藥擬上半年來港上市，股價升4.8%，報63.45元。

其他藍籌股，港交所（0388）曾低見430.2元，跌1.4%，報444.6元；友邦（1299）升2.5%，報99元；中銀香港（2388）升0.9%，報28.35元；滙豐（0005）升1.9%，報48.65元。

「三桶油」回吐，中海油（0883）跌1.９%，中石油（0857）跌1%；中石化（0386）則升0.2%。

【12:10】藥明生物倒升5.4%

恒生指數中午收報28924點，半日彈384點或1.4%；恒生科指倒升157點或2%，收報8239點；國企指數收報11082點，升67點或0.61%；大市成交額1,627億元。

創科實業（0669）半日升8.5%，收報122.8元，暫為表現最好的藍籌。

騰訊（0700）半日倒升2%，中午收報655元；美團（3690）升0.8%，收報311.2元；阿里巴巴 （9988）升3.5%，收報228.4元；快手科技 （1024）收報276.4元，升2.8%；小米 （01810） 則續軟，逆市跌1.6%，收報22元。

與Exelixis達成獨家授權協議的藥明生物（2269）曾插近4%，半日倒升5.4%，收報85.25元；阿里健康（0241）同樣倒升0.7%，收報22.95元。

汽車股反彈，長汽（2333）半日漲8.7%，收報21.45元；吉利（0175）揚4.5%，收報23.05元；比亞廸（1211）升4.5%，收報183元；五菱（0305）升1.2%，收報1.74元；恒大汽車（0708）收市前也抽升2.5%，收報50.2元。

濠賭股銀娛（0027）半日飆6.2%，收報73.55元；金沙中國（1928）漲4.8%，收報38.55元。

「三桶油」回吐，中海油（0883）半日跌1.5%，收報9.36元；中石油（0857）跌2.3%，收報2.98元；中石化（0386）跌0.5%，收報4.42元。

【11:35】國家「出手」 內地股市跌幅收窄

有外電指國家今早「出手」，內地股市跌幅收窄，上證指數中午收報3415點，半日微跌6點或0.2%；深證成份指數報13803點，跌60點或0.4%；滬深300指數升1點或0.03%，收報5081點。

【11:15】恒指升逾400點

恒生指數升441點，報28981點，直迫29000點。科指報8275點，升194點或2.4%。

創科實業（0669）升9%，報123.4元；銀河娛樂（0027）報73.4元，升6%；長和（0001）報63.35元，升4.6%。

騰訊（0700）、美團（3690）彈逾3%。

【11:00】恒指升逾300點

恒指最新升374點或1.3%，報28915點；科指升129點或1.6%，報8211點。大市暫成交額1,295.04億元。

內銀股先升後回，建行 （0939） 倒跌1.5%；工行 （1398） 倒跌1.4%；農行 （1288） 跌1.6%。

汽車股吉利（0175）倒升3.9%，報22.9元；長汽（2333）倒升4.9%，報20.7元；惟恒大汽車（0708）跌1.7%，報48.15元。

【10:33】新能源股回升

新能源股回升，龍源（0916）升0.2%，報8.15元，保利協鑫（3800）升4.7%，報2.24元，信義光能（0968）升2.9%，報12.96元。

【10:22】恒指現升317點

恒指倒升1.11%或317點，現報28857點。

【10:15】科技指數轉升 重返8000點

科技指數由跌逾4%，半小時完成逆轉，現轉升13點，報8095點。騰訊（0700）及美團（3690）分別轉升，明源雲（0909）升逾7%。

【10:10】恒指轉升152點

恒生指數轉升152點，最新報28692點；科指跌幅收窄至1%，報8004點。

公用事業股逆勢上漲，中華煤氣（0003）漲3.1%，中電（0002）漲近3%，電能實業（0006）升2.4%、港鐵公司（0066）升1.7%、港燈（2638）漲1.8%。

【9:52】長和升逾4%

銀行股普遍上揚，建行（0939）續刷新高，見6.72元，最新升2%，報6.69元，成交額10.9億元。工行（1398）同樣刷新高，見5.75元，最新報5.72元，仍升2.9%。中銀香港（2388）高見28.7元，現報28.5元，升1.4%。

長和（0001）曾見63.5元，漲逾近5%，現升4.3%，報63.15元。

【09:45】小米插逾7%

恒生指數最新報28377點，跌163點或0.6%；科指跌352點或4.4%，報7729點；國企指數跌125點或1.1%，報10889點。成交額389.4億元。

騰訊（0700）跌3.1%，報622.5元；美團（3690）跌逾5%，報290.8元；阿里巴巴（9988）跌0.6%，報219.2元；小米（1810）插7.4%，報20.7元。

【09:35】科指跌穿8000點

恒生科技指數昨日急挫6.4%，今年升幅全蒸發後，今早再跌逾3%，現報7824點。

【09:33】美團跌穿300關

恒指開市後即倒跌53點，報28487點。

美團（3690）跌逾4%，報295.8元，跌穿300元。

【09:20】恒生指數高開124點

恒生指數高開124點，報28665點。國指升27點，報11041點。科指再跌51點或0.6%，報8029點。

騰訊（0700）低開1.6%，報632元。美團（3690）跌1.7%，報303.6元。舜宇（2382）及瑞聲（2018）高開1.5%及0.9%。

藥明生物（2269）反彈2.4%，報82.75元。中生製藥（1177）及石藥（1093）升2.8%及1.9%。

銀行股上升，滙豐（0005）及恒生銀行（0011）升2.4%及1.4%。