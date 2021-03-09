科指跌穿8000關　小米插近半成　銀行股普遍造好｜持續更新

美國將表決1.9萬億美元紓困方案，傳統經濟股帶動道指造好，道指收市報31802點，升306點。債息持續高企，科技股沽壓持續，納指收報12609點，跌310點。標指收報3821點，跌20點。
【9:52】長和升逾4%
銀行股普遍上揚，建行（0939）續刷新高，見6.72元，最新升2%，報6.69元，成交額10.9億元。工行（1398）同樣刷新高，見5.75元，最新報5.72元，仍升2.9%。中銀香港（2388）高見28.7元，現報28.5元，升1.4%。
長和（0001）曾見63.5元，漲逾近5%，現升4.3%，報63.15元。
【09:45】小米插逾7%
恒生指數最新報28377點，跌163點或0.6%；科指跌352點或4.4%，報7729點；國企指數跌125點或1.1%，報10889點。成交額389.4億元。
騰訊（0700）跌3.1%，報622.5元；美團（3690）跌逾5%，報290.8元；阿里巴巴（9988）跌0.6%，報219.2元；小米（1810）插7.4%，報20.7元。
【09:35】科指跌穿8000點
恒生科技指數昨日急挫6.4%，今年升幅全蒸發後，今早再跌逾3%，現報7824點。
【09:33】美團跌穿300關
恒指開市後即倒跌53點，報28487點。
美團（3690）跌逾4%，報295.8元，跌穿300元。
【09:20】恒生指數高開124點
恒生指數高開124點，報28665點。國指升27點，報11041點。科指再跌51點或0.6%，報8029點。
騰訊（0700）低開1.6%，報632元。美團（3690）跌1.7%，報303.6元。舜宇（2382）及瑞聲（2018）高開1.5%及0.9%。
藥明生物（2269）反彈2.4%，報82.75元。中生製藥（1177）及石藥（1093）升2.8%及1.9%。
銀行股上升，滙豐（0005）及恒生銀行（0011）升2.4%及1.4%。