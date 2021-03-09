摩根大通：新興市場貨幣大跌　帶來入市機會

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-09 11:31

據《彭博社》周一 （8日）報道，新興市場貨幣遭遇疫情開始以來最嚴重拋售，正吸引一些全球最大的投資基金加大對慘跌證券的押注。

摩根大通資產管理駐倫敦的新興市場債務負責人Pierre Yves Bareau說，這種情況特別適用於對大宗商品敏感的貨幣，這些貨幣有望反彈。

他在接受採訪時表示，「等待美元反彈一些並逢低買入」。

三種中南美洲貨幣跌幅最大

其中，包括Bareau在內的很多投資者認為，發展中國家資產最近的動盪只是樂觀大背景下的短暫波折。

3月8日，MSCI新興市場貨幣指數創去年3月23日以來最大跌幅。該指數跌至四個月低點，也跌破了100天移動均線，表明接下來可能進一步下跌。

在彭博跟蹤的24種主要新興市場貨幣中，有21種今年以來已處於貶值狀態，其中巴西雷亞爾、墨西哥披索和阿根廷披索的跌幅最大。到目前為止，只有新台幣、俄羅斯盧布和人民幣勉強維持上漲。

儘管如此，根據高盛集團的分析，面對美國國債收益率飆升，發展中國家貨幣作為一個整體已被證明相對抗跌。

推薦與大宗商品關聯資產

策略師Zach Pandl和Kamakshya Trivedi等人在報吿中寫道，這是全球增長前景改善、大宗商品價格走強以及發展中經濟體國際收支狀況改善的結果。

此外，他們還推薦大宗商品關聯資產，將俄羅斯盧布加入新興市場貨幣籃子，其中還包括墨西哥披索、南非蘭特和印度盧比。

同時，貝萊德的智庫貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）對新興市場本幣債務保持中性立場，理由是美元疲軟前景以及寬鬆的全球貨幣政策。

策略師Wei Li和Elga Bartsch在報吿中寫道，「我們看到趕超潛力，因為該資產類別落後於風險資產的復甦」。