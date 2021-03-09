九倉去年賺38.6億元　按年增14%　派第二次中期股息0.2元

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-09 12:58

九倉（0004） 公布，截至去年12月底，全年股東應佔盈利為38.6億元，按年增14%，每股盈利1.27元；若撇除投資物業重估及其它項目，全年基礎淨盈利增14%，至30.92億元，派第二次中期股息0.2元，全年派0.4元。

期內，營業額209.97億元，按年增24.4%；主要因為作出最大貢獻的內地發展物業項目增加落成期數而上升59%、下半年內地投資物業從疫情中強勁復甦及投資收入增加。營業盈利上升41%，至110.04億元。

由於本港豪宅物業參觀及銷售受到疫情影響，然而是年按應佔份額計算的收入增加至14.5億元；營業盈利升至7.97億元，大部分貢獻來自Mount Nicholson。

另外，酒店收入減少25%；物流收入跌1%；投資收入及營業盈利則增加 68%。公司指，若有足夠人數接種疫苗並成效顯著，普遍預期全球經濟由低谷反彈，但復甦的步伐與力度則尚不確定。跨境旅遊或許需要更長時間才能回復正常，因此短期內國內消費仍然是關鍵所在。

「最壞的時候應已過去」

公司又認為，中國在這方面令世界既羨且妒，重要增長引擎這個角色還是會繼續由中國擔當。這不單令集團的內地業務直接得益，亦有可能惠及香港業務。

香港方面，流動資金充裕及利率低企均利好市況，一旦能更有效控制疫情，經濟便有望開始加快步伐，在今年稍後時間復甦。市場對豪宅的興趣持續熾熱，貨運業務則視乎大環境及區域競爭格局而定。今年未必如眾人期望般強勁，但最壞的時候應已過去，集團會在全球經濟活動逐步復甦時抓緊商機。