火岩控股與《暗黑鏈遊神》團體組蘇澤蘭特（上海）戰略合作

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-09 14:55

火岩控股宣布成立區塊鏈遊戲應用團隊，同時，火岩控股表示已羅致了熱門區塊鏈線上遊戲《暗黑鏈遊神》的創始人胡烜峰及其遊戲開發團隊成員葉斌與集團共同組成立蘇澤蘭特（上海）網路科技有限公司「蘇澤蘭特（上海）」。

火岩控股表示集團設立區塊鏈應用團隊「研發團隊」專責研發區塊鏈於遊戲中的應用技術，並已羅致相關區塊鏈專門技術人才參與促進及拓展集團遊戲於區塊鏈遊戲應用研究。新團隊由集團創始人之一兼技術總監黃勇負責，主要利用區塊鏈技術為現有和潛在遊戲營運商提供區塊鏈應用技術和服務。

蘇澤蘭特（上海）的註冊資本為人民幣1,000萬元。新公司將由火岩控股、胡烜峰及葉斌分別擁有51%、41.65%及7.35%權益。新公司將為火岩控股的非全資子公司，其財務業績會併入本集團的財務業績。

火岩控股表示蘇澤蘭特（上海）的成立可利用胡烜峰團體在區塊鏈遊戲開發及發行上的資源及專業知識，豐富集團的遊戲種類及用戶層面，在海外市場增加集團的市場知名度，推廣遊戲並進一步鞏固市場覆蓋率。

胡烜峰及其遊戲開發團隊成員葉斌開發的熱門區塊鏈線上遊戲《暗黑鏈遊神》。（資料圖片）

火岩控股指，區塊鏈於遊戲中的應用範疇廣泛，可利用建立智慧合約並記錄任何數碼資產的轉讓，使開發團隊能出售更多知識產權下的產品，及發展支持跨遊戲的數字資產轉移功能，使遊戲玩家擁有的數字資產能於不同遊戲中使用，提升遊戲吸引力。遊戲玩家亦能利用區塊鏈技術的數字資產轉移功能，在二級市場銷售遊戲資產或財產並以此獲利。