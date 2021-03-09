調查：逾2成香港僱主有意裁員　呢個行業招聘意欲較低

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-09 17:50

萬寶盛華大中華（2180）公布第二季就業展望調查報告。調查發現，香港僱主第二季招聘意欲仍然疲弱。

受訪的136名僱主中，22%僱主表示來季有意增聘人手，表示縮減人手則佔24%，其中54%表示維持不變，經季節性調整就業展望指數負2%。

批發及零售業的招聘意欲較低

六個行業中有三個行業的僱主預計將在未來3個月招聘意欲較低。其中，批發及零售業淨就業展望指數為負4％；服務業的展望為負2％；採礦與建築業的展望為負1%。

零售業招聘意欲較其他行業低，主要是經營環境在短期內仍充滿挑戰。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷售額下跌逾4成，加上疫情持續，零售商需依賴本地消費來維持業務，僱主幾乎停止增聘活動。

內地企業來港上市 助長會計行業招聘

其他方面如製造業方面，預期招聘速度將保持平穩，報告展望為0%；而金融、保險和房地產業以及運輸與公用事業的增長步伐緩慢，就業展望指數同為1%。

金融﹑保險和房地產業，以及運輸與公用事業等行業的就業展望指數為正數，主要是金融行業已迅速轉營適應新常態，加上大灣區發展為香港會計行業帶來機遇，香港國際金融經驗及網絡，吸引內地企業來港上市或發債，帶動會計行業招聘以提供顧問服務。而住樓需求持續，代理行亦會擴充人手應對。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，雖然疫苗接種已經開始，但各行業招聘活動仍然審慎，招聘步伐預計會減慢更多企業轉為使用兼職或臨時工應對市場的變化。