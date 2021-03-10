女股神Cathie Wood：現在是牛市擴大迹象　美聯儲繼續支持市場

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-10 08:55

聲名鵲起的ARK Innovation ETF（ARKK）因美股近期的調整引發了近一年來最嚴重虧損，不過，其創始人Cathie Wood在接受採訪時稱，現在是牛市擴大的迹象，對前景非常樂觀。

在接受CNBC的採訪時，Wood說：「目前牛市正在擴大，以納入價值股或更多的周期性部門，我認為這對於我們的長期戰略將是一個非常好的消息。我們認為從某種意義上說，牛市正在加強，從長遠來看，這將對我們有利。」

隨着近幾周債券收益率上升，投資者已撤出一些高增長股票。Wood說，ARKK感到震驚的是，市場從未將美國10年期國債的收益率計入0.5%、1%或1.5%。

「我們確實認為，利率上升的速度正在嚇壞人們。但市場的變化不大，美聯儲一如既往的支持市場。」 Wood說。

在這種環境下，Wood的策略是將更具流動性的股票，如Facebook、蘋果作為「類似現金的工具」，並將其資金集中在具有高度信心的股票上。她補充稱：「在這次拋售中，我們對我們的投資組合變得越來越樂觀。」

根據該公司的披露，Wood已經大量購買了特斯拉，特拉多克，Zoom Video和Palantir。ARK Innovation ETF最近還搶購了Square，Roku，Zillow和Shopify的股票。

Wood說，「對我們來說，最糟糕的事情可能是另一個科技和電信泡沫，市場收窄，只有少數集團獲勝。」

在談到其重倉股特斯拉時，Wood稱，將在一兩週內發佈新的預測。她說，未丟失的市場份額、領先的自動駕駛技術等是對特斯拉信心增強的幾個原因。

「我們相信埃隆·馬斯克將以比分析師預期更快的速度向我們展示自動駕駛的道路，馬斯克在上週末發現，特斯拉將向任何想要它的人提供全方位駕駛服務。」Wood認為，特斯拉領先於其他自動駕駛公司。她解釋說，特斯拉收集的數據比「任何公司」都多，直到最近，特斯拉都能夠通過無線更新來提高性能。

當被問及比特幣時，Wood稱，比特幣和其他加密貨幣最終可能成為日常投資者推薦投資組合的一部分。

Wood認為波動較大的加密貨幣最終將與債券類似。「我們認為，隨着它成為一種更易被接受的新資產類別，不管你信不信，我們確實認為它會表現得更像固定收益市場。」

Wood說，目前比特幣的價格與房地產價格的相關性最大。不過Wood聲稱，她認為隨着時間的推移，比特幣可能會趨於穩定，成為普通投資者推薦的投資組合的一部分。普通投資者60%投資於股票，40%投資於固定收益，尤其是考慮到債券的價格相對於歷史高位。

「如果你從這個水平來考慮債券，60/40平衡的投資組合就有點問題了。」Wood說，「我們經歷了長達40年的債券牛市。如果看到這種新的資產類別成為多元化戰略的一部分，類似於人們在股票和債券上使用的策略，我們不會感到驚訝。比例也許是60/20/20。」