末日博士Roubini：美股或重蹈2008年覆轍　經濟硬着陸風險攀升

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-10 08:40

美股近日相當波動，有「末日博士」之稱、紐約大學斯特恩商學院經濟學教授Nouriel Roubini認為，美國股市不僅有泡沫，而且泡沫還非常嚴重，接下來美國股市可能會重蹈2008年金融危機的覆轍。

Roubini認為，當今美國經濟最大的風險在於經濟不平等。美國經濟正在經歷K型復甦，意味着貧富差距越來越大。而所謂的「解決之道」，即「金融民主化」，幾乎把2008年的戲碼又上演了一遍：只不過，彼時是次級抵押貸款釀成的次貸危機，如今，則是一群自以為是「英雄」的千禧一代散戶瘋狂加槓桿，去炒作那些分文不值的股票——結果都是一樣的：底層民眾的財務處境更加艱難。

Roubini認為，即便民主黨在積極推進1.9萬億美元的刺激方案，希望把更多的支票發到民眾手上，但是，由於多數民眾要用這些錢來還拖欠已久的房貸、房租、水電費等等，真正能夠起到刺激消費作用的，恐怕只有三分之一。

在Roubini看來，如今的美國市場非常脆弱，龐大的個人和公司債務規模，是美聯儲（Fed）和美國財政部退出當前刺激政策的主要障礙，未來，美國經濟和市場硬着陸的風險，正在不斷攀升。

「美國的資產市場受到超級寬鬆貨幣政策的支撐，依然充滿泡沫。今天，美股的市盈率與1929年和2000年泡沫破滅之前的泡沫一樣高。在不斷攀升的槓桿率與特殊目的收購公司、科技股和數字貨幣制造的泡沫中，當今的市場狂熱更值得關注。」

在Roubini看來，華爾街和大多數美國民眾之間的脱節越來越大。美國股市新高對大多數美國人而言毫無意義。佔有全美財富最少的50%人口中，他們投資在美國股市的資金僅佔股市資金的0.7%；而全美最富裕的10%人口，就已經佔有了87.2%的美國股市資金。全美國最富有的50個人的財富與最底層的1.65億人的財富一樣多。