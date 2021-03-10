Bitcoin攀升至55000美元　Evercore料可上試75000美元

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-10 08:43

虛擬貨幣Bitcoin（比特幣）漲破55,000元（美元‧下同），為2月22日以來首次，截至8時25分，比特幣報55,495.0元。

據《新浪財經》周三（10日）報道，在3月9日比特幣一度上漲5.7%後，Miller Tabak + Co．首席市場策略師Matt Maley3月9日發佈報吿稱，「我們感覺這主要受市場風險偏好回落影響。」

Maley指出，全球最大加密貨幣在最近納斯達克指數陷入技術性調整的跌勢中仍表現相當堅挺，並補充說，「這可能是由於標普500指數也相當堅挺」。

Evercore ISI策略師Rich Ross在報吿上寫道，技術指標支持比特幣走強，價格上看75,000元。

麥樸思指比特幣與科技股關連性強

儘管最近特斯拉和ARK Innovation ETF之類的高調品種大跌，但比特幣價格仍受到更多機構採用的消息提振。加密貨幣支持者認為大型金融機構正爭先恐後地進入這個市場。

另一種觀點則認為，虛擬貨幣是一個由刺激政策推動的泡沫，注定會像其2017年至2018年的繁榮與蕭條周期那樣破裂。

Mobius Capital Partners創始人麥樸思3月9日提到科技股與比特幣之間鮮有人論及的聯繫。

他表示，「比特幣價格與科技市場之間的關係非常密切，如果比特幣價格下跌，我認為科技股將受到嚴重打擊。」

同時，數字貨幣行業繼續受到機構的認可。

分析員指機構投資者對比特幣興趣強烈

3月8日，提供比特幣相關金融服務的NYDIG宣布從包括Stone Ridge Holdings Group、摩根士丹利、紐約人壽和索羅斯基金在內的投資者籌集了2億元。

NYDIG表示機構對比特幣的採納正在加速，指出數據顯示，保險公司在其平台上擁有超過10億元的比特幣相關風險敞口。

Oanda高級市場分析師Edward Moya說，隨着更多的大筆押注繼續流入加密貨幣，比特幣和以太幣的看漲趨勢又回來了。機構的興趣似乎仍然很強烈。