恒生指數再次轉升　科指漲逾4%　金融股受壓滙豐吐逾2%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-10 11:49

美國10年期國債債券收益率回落至1.53，投資者入市意欲再次轉強，三大指數全面向上，納指收市抽高3.69%，報13073點。標指上揚1.42%，收報3875點。道指收市微漲30點或0.1%，報31832點，Tesla收市股價揚升逾19%，蘋果急彈4%，亞馬遜升3.7%，迪士尼則回吐3.6%。

【11:45】內地股市半日向好

內地股市上揚，上證指數中午收報3381點，升22點或0.67%。深成指收報13680點，升204點或1.5%。

滬深300指數半日升67點或1.4%，收報5038點；創業板指數收報2711點，升77點或3%。

【11:20】藥明升逾半成

恒生指數最新升199點或0.7%，報28972點。科指報8400點，升337點或4.2%；國企指數報11137點，升164點或1.5%。成交額1,015.93億元。

騰訊（0700）升3.4%，報666元。美團（3690）升6.5%，報321.6元；阿里巴巴（9988）升2.4%，報229.4元；小米（1810）升1.1%，報22.2元。

港交所（0388）升1.5%，報447.6元；友邦（1299）倒跌1%，報99.7元；滙豐（0005）挫2.5%，報47.55元。

藥明（2269）升5.7%，報87.85元；石藥（1093）升5.8%，報8.8元。

【10:52】恒生指數現升150點

恒生指數升幅再次擴大，現升150點或0.52%，報28924點。科指報8374點，升311點或3.86%。

長和（00001）曾高見64.05元，現倒跌2%，報62.25元。

【10:45】恒生指數升74點或0.26%，報28847點；科指報8335點，升272點或3.4%。

【10:40】SaaS板塊轉升

SaaS板塊轉升，微盟（2013）升6.4%，金山軟件（3888）升4%，明源雲（0909）升3.2%，移卡（9923）升9%，中國有贊（8083）升6%，醫渡科技（2158）升5%。

【10:26】「三桶油」回吐

恒生指數升94點或0.33%，報28867點；科指報8353點，升290點或3.6%。

保利協鑫（3800）現升8.7%，報2.37元。

油價偏軟油股回吐，「三桶油」中石化（0386）無升跌，中國石油（0857）跌1.4%，中海油（0883）跌2.7%。

【10:16】恒生指數倒跌6點或0.02%，報28766點。

【10:12】銀行股逆市向下

內銀股逆市向下，建行 （0939） 跌1.5%，工行 （1398）跌2% 、中行 （3988）升1.7% 及農行 （1288） 跌2%。

滙豐（0005）跌3.6%，報47元；恒生（0011）跌1.7%，報149.2元。

【10:10】恒生指數升70點

恒生指數最新報28843點，升70點或0.24%；科指升294點或3.66%，報8357點。成交額605.58億元。

騰訊（0700）升2.8%，報662元。美團（3690）升6.2%，報320.8元；阿里巴巴（9988）升2.8%，報230.2元。

【09:55】中電信曾飆近1成

中電信（0728）擬申請A股發行並在上海證券交易所主板上市，股價曾飆近1成，見2.91元，現報2.72元，升2.6%。中國聯通（0762）升1.8%；中移動（0941）則跌1%。

【09:45】內地股市向上

內地股市向上，上證指數開市報3389點，升30點或0.91%；現報3384點，升24點或0.74%。深成指開市報13721點，升245點或1.82%；現報13663點，升187點或1.4%。

滬深300指數最新報5031點，升61點或1.23%；創業板指數最新報2699點，升65點或2.5%。

【09:40】比亞廸、恒大汽車升逾7%

汽車股回升，恒大汽車（0708）升7%，報52.4元；比亞廸（1211）升7.3%，報189.3元；贛鋒鋰業（1772）升7.1%，報93.4元；長汽（2333）升5.8%；吉利汽車（0175）升2.7％。

【09:20】恒生指數高開482點

恒生指數高開482點，報29255點。國指升248點，報11221點。科指反彈463點或5.8%，報8526點。

騰訊（0700）高開4%，報670元。美團（3690）高開7.6%，報325元。舜宇（2382）也高開8%，報192.5元。

藥明生物（2269）升7%，報88.95元。中生製藥（1177）升1.4%，石藥（1093）升2.5%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開1.7%，報47.9元，恒生銀行（0011）則升0.2%。

今日即將公布業績的國泰航空（0293）升0.14%，報7.11元。