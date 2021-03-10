中國進出口強勁　哪一類股悶聲發財?│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-10 19:43

中國外貿表現強勁，今年首兩月進出口增幅遠勝預期，除了利好航運公司外，碼頭吞吐量增加亦利好碼頭股。碼頭股在今輪大市跌浪之中保持硬淨，並呈上升趨勢，可謂悶聲發財。

中國進出口數字勝預期，以美元計，中國今年1月及2月累計出口增長60.6%，遠高於市場預期的40%升幅，首兩月進口合計則增22.2%，較預期的16%增幅為佳。

受新冠疫情影響，去年首2個月進出口按年下降9.7%，中國海關總署表示，今年因基數較低令進出口數字增幅較大的原因之一，但撇除去年新冠疫情的影響，今年數字與正常年份相比，如2018、2019年同期，中國進出口增速也有20%左右。同時，該署調查顯示，近期出口企業反映出口訂單增加、對未來2至3個月出口形勢表示樂觀的比例均有所提升。

從海關監管貨運量等看，貨運量、集裝箱等與進出口值形勢基本吻合。首2個月，海關監管進出口貨運量7.4億噸，增加6.5%，監管集裝箱1,691萬箱次，增加17.7%，其中重箱1,178萬箱次，增加32.7%。

中國進出口數字勝預期，碼頭吞吐量亦有增加。大和指，招商局港口1月整體吞吐量上升15.5%，延續去年12月增長15.6%的升勢。

運價維持高位 碼頭吞吐量增

另外，中國出口集裝箱運價維持高位，截至3月5日，中國出口集裝箱運價指數為1970.58，按周跌4.3%，但相比半年前，去年9月的922水平，至今大增1.1倍。

集裝箱價量齊升，碼頭吞吐量亦有增加。大和指，招商局港口1月整體吞吐量上升15.5%，延續去年12月增長15.6%的升勢。撇除海外航線，吞吐量增長4.5%，較去年的11、12月的4.3%和3.2%的增長持續改善，去年全年吞吐量增長6.4%，而受惠進出口數字持續改善，今年1月自身增長達5%，予目標價13.6元，為「買入」評級。

碼頭股中遠海運港口（1199）和招商局港口（0144）股價走勢不錯，中遠海運港口自去年3月見底後一直反覆上升，至今累升近1倍，報5.9元，招商局港口今升3.8%，報12.5元，創逾一年高，自去年3月見底後累升75%。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，「碼頭股的短線動力仍在，早前航運股已大升，目前算是追落後，暫時仍可食住個勢去，但此類股易受大市氣氛影響，要好好控制注碼，不易投放太多於其中。」