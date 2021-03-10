百度通過上升聆訊　揭違《反壟斷》　愛奇藝仍是負擔

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-10 18:16

內地科技巨頭百度通過港交所上市聆訊，據初步招股文件顯示，百度定位是人工智能公司，創辦人李彥宏投票權逾50%，並表示因反壟斷法遭罰款，市傳百度集資規模達50億美元（約390億港元），將於日內啟動招股。

集團指出，上月初因違反《平台反壟斷指南》，被罰款50萬元人民幣，並表示無法保證日後會否再因此受到處罰，預計有機會受監管機構更多關注及審查，導致合規成本增加。

資料顯示，百度去年總收入為1,071億元（人民幣，下同），與2019年基本持平；百度核心業務在線營銷收入為663億元，按年減少5%，該核心業務主要在搜索引擎、門戶網站和其他apps銷售廣告。

廣告業務增長放緩

與同行相比，百度廣告業務增長緩慢，在最近幾個季度中，騰訊在線廣告收入按年增長16％，而Bilibili廣告收入大增126％。

而百度旗下的愛奇藝仍是負擔，愛奇藝收入佔百度總收入25％，淨虧損從103億元，減少至70億元。

百度雲業務負責帶起增長，該公司指出，百度核心非營銷收入增長52％，主要來自雲和其他服務推動。智能雲則因AI解決方案，提供全套雲服務及解決方案，包括PaaS、SaaS及IaaS。至於智能駕駛，增長計劃包括智能駕駛、智能電動汽車、搭載DuerOS智能助手的小度智能設備及AI芯片開發。

此次是百度在港第二上市，由美銀、中信里昂及高盛牽頭，集資所得將用於持續科技投資、促人工智能創新商業化。