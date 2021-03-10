中國2月社會融資規模增1.71萬億元人民幣　按年多8392億元人民幣

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-03-10 17:13

人民銀行公布，中國2月社會融資規模增1.71萬億元（人民幣‧下同），比上年同期多8,392億元；預期10,669.2億元，前值51,700億元。

初步統計，2021年2月社會融資規模增量為1.71萬億元，比上年同期多8,392億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.34萬億元，按年多增6211億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加464億元，按年多增212億元；委託貸款減少100億元，按年少減256億元；信託貸款減少936億元，按年多減396億元；未貼現的銀行承兑匯票增加640億元，按年多增4601億元；企業債券淨融資1306億元，按年少2,588億元；政府債券淨融資1,017億元，按年少807億元；非金融企業境內股票融資693億元，按年多244億元。

初步統計，2月末社會融資規模存量為291.36萬億元，按年增長13.3%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為176.76萬億元，按年增長13.5%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.25萬億元，按年增長2.4%；委託貸款餘額為11.04萬億元，按年下降3.2%；信託貸款餘額為6.19萬億元，按年下降16.8%；未貼現的銀行承兑匯票餘額為4.06萬億元，按年增長32%；企業債券餘額為27.93萬億元，按年增長15.1%；政府債券餘額為46.39萬億元，按年增長20%；非金融企業境內股票餘額為8.42萬億元，按年增長12.8%。

從結構看，2月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.7%，按年高0.1個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.8%，按年低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比3.8%，按年低0.6個百分點；信託貸款餘額佔比2.1%，按年低0.8個百分點；未貼現的銀行承兑匯票餘額佔比1.4%，按年高0.2個百分點；企業債券餘額佔比9.6%，按年高0.2個百分點；政府債券餘額佔比15.9%，按年高0.9個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.9%，與上年同期持平。