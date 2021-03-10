瑞士交易商2.8億買銅　到中國竟變一堆石頭？

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-10 18:00

《彭博》報道，瑞士大宗商品貿易商Mercuria Energy Trading去年向一間土耳其供應商Bietsan Bakir達成協議，採購價值3,600萬美元（約2.8億港元）的粗銅，但當貨物到達中國後先發現，箱內的粗銅早已被掉包成彩繪岩石。

Mercuria稱自己是詐騙案的受害者，去年購買近一萬噸的粗銅，在從伊斯坦布爾附近的港口將近6,700噸的粗銅已分裝到8艘船的300多個貨櫃箱，經過查驗後貼好封條，但詐欺集團趁着夜幕打開貨櫃箱，將銅迅速掉包成鋪路石，這些石頭被噴上類似銅金屬的顏色，然後再貼上假封條來混淆。

該公司聘用的律師Sinan Borovali表示，每隔幾日，當船隻離開Ambarli的港口碼頭時，就會發生同樣的事情，銅在夜晚被暗中卸下，取而代之的是塗有油漆的岩石。

根據Mercuria向土耳其調查人員提供的文件顯示，在這些貨船出海後，Mercuria已支付5期總計3,600萬美元的費用，最後一筆款項在2020年8月20日支付。

在此情況下，貿易公司可以針對貨物的保險單提出索賠。但Mercuria發現，這家土耳其公司的七分之一合同是用來確保貨物真實。其餘的都是偽造的。

對此，Mercuria已在土耳其提起民事訴訟，要求該土耳其公司賠償債務，並向土耳其檢察官辦公室提交一份盜竊及詐欺的報告。根據律師指出，在土耳其警方展開調查後，有14名涉案者已被拘留。