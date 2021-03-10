國泰主席賀以禮：流動資金狀況健康　無任何計劃分拆快運上市

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-10 17:58

國泰航空去年實行企業重組計劃，終止8,500個職位，並停止營運國泰港龍的品牌。國泰航空主席賀以禮指，當時制定企業重組計劃，是基於各種的前設，其中包括預期2021年上半年的客運運力低於25%；下半年有所好轉，但仍低於50%。賀以禮指，目前的假設仍然有效，但重申國泰仍然處於在不明確、多變的環境。

對於有否進一步裁員或放無薪假的計劃，行政總裁鄧健榮未有直接回應，僅表示不能夠排除任何措施及方案。他表示，由於今年2月20日機組人員要面對更嚴格的檢疫安排，令其客運及貨運運力雙雙減少，而國泰每月現金消耗需增加3億至4億元。他重申，市場復甦情況並不明朗，集團須保持靈活，應對瞬息萬變的市場環保，不能夠排除任何措施及方案。

國泰航空主席賀以禮指，目前流動資金狀況健康。（國泰直播片段）

未有計劃分拆快運

市場關注國泰的資金狀況，賀以禮指，目前國泰有286億元無限制用途流動資金資金，以及今年發行的可轉換債涉及67.4億元，故此目前流動資金狀況健康。而國泰會繼續審視各種商業機會，可能在未來幾星期或幾個月籌募更多流動資金。鄧健榮補充指，國泰目前無任何計劃將香港快運分拆上市。

航權方面，國泰指目前國泰品牌已經恢復國泰港龍原本的5個目的地航線，預計第二季將會恢復更多港龍原本服務的目的地，會透過國泰及快運雙品牌發展。對於大灣區航空帶來的競爭，集團表示歡迎，認為競爭會帶來進步，並很高興有同業認同大灣區的未來及發展潛力。

被問到國泰航空有多少人已經接種新冠病毒疫苗，賀以禮指，國泰鼓勵所有職員及機組人員參與接種疫苗，而目前的參與率不俗，有助未來與政府商討放寬機組人員檢疫措施。