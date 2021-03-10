國泰勁蝕逾216億元　黃偉豪：燒錢「吊命」唔長遠　博反彈嬴面低

撰文： 翟梓謙 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-10 20:26

受累於新冠病毒疫情影響，全球旅遊業停滯不前，航空業成重災區。國泰航空（0293）今日（10日）公布截至2020年12月底止全年業績，去年全年勁蝕216.48億元，2019年同期賺16.91億元；收入則由2019年的1,069.7億元，大跌56.1%至469.3億元。

國泰指，自疫情爆發以來，2020年的客運收益遞減至2019年的2%至3%。由於需求處於歷史最低點，故將客運航班大幅縮減，僅提供最基本數量的航班。2020年的客運收益為113.13億元，較2019年減少84.3%。

中薇證券研究部董事黃偉豪認為，通關後民眾旅遊需求仍有保留，未來國泰業務重現爆發性反彈機會不大。（資料圖片）

復飛未必帶來爆發性反彈

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，國泰去年虧損216.5億元遜於市場預期，現時「博」通關仍言之尚早，皆因通關不是單方面的決定，還要外國一同配合，故處於十分被動的階段。雖然管理層預期下半年有機會復飛，但他認為就算通關，對民眾旅遊需求仍有保留，未來公司業務重現爆發性反彈機會不大。

貨運方面，向來以客機腹艙提供的可載貨量大幅縮減令貨運受到影響，但貨運業務至今表現仍然較為理想，當中市場上提供的可載貨量與需求失衡，使收益率增加。2020年的貨運收益為245.73億元，按年增16.2%，反映市場上提供的可載貨量與需求失衡。

國泰要求所有駐港地勤員工及許多駐外地員工，今年上半年參與第三輪特別休假計劃。（資料圖片）

期油對沖虧損達30億 員工須繼續放無薪假

面對嚴峻的外在環境，國泰只能被動地向員工「動手」，做不到開源都盡量做到節流。去年10月啟動了一項企業重組計劃，削減約8,500個職位。企業重組計劃每月節省約5億元，將每月消耗的現金由15億元至20億元，減至10億元至15億元。高級管理層減薪將繼續於2021年全年推行，並要求所有駐港地勤員工及許多駐外地員工，今年上半年參與第三輪特別休假計劃。

集團去年積極節流，透過多項人手重組節省成本，同時得到政府「注資」273億元，以及發行67.4億元可轉換債券，期內現金達285.93億元，不算緊張。黃偉豪指早前市場擔心國泰執笠的風險不大，以現時每月「燒」13億至19億元來計，就算情況依舊嚴峻，仍夠捱多兩年。不過他坦高單靠燒錢「吊命」亦不是長遠之計，集團未來仍要想辦法開源節流以渡過難關。

2020年油價波動，國泰航空燃油對沖虧損高達30.17億元。（資料圖片）

博反彈等於等大細 確定性不及零售股

值得注意的是，國泰透過重組節省開支，但另一邊廂卻繼續炒燶油。國泰航空集團2020年燃油對沖虧損高達30.17億元，較2019年的1.01億元，大幅增加近29倍。集團稱，燃油對沖的政策是透過對沖某個百分比的預計耗油量，來減低所承受的油價風險。國泰指，集團並不是對油價進行投機炒賣，但利用對沖管理油價短期至中期變動的風險，從而控制燃油成本。黃偉豪直言，在國泰的燃油對沖政策之下，未來油價升跌對集團影響有限。

至於國泰被逼停飛港龍後，難免影響了集團的競爭力，黃偉豪指︰「以往國泰走高端路線，現時停運港龍後，定位有點模糊。收購快運想打進低端市場，但該市場競爭亦十分大，現時可謂高不成低不就。」因此，就算復飛後仍要觀察管理層如何發展定位，現時買入博復甦真的是賭大細，「博復甦還不如買本地零售股」。