SPAC｜SEC籲投資者對名人代言的SPAC股票持審慎態度

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-11 09:36

據《彭博》周四（11日）報道，美國證監會（SEC）於當地時間周三（10日）對名人支持的特殊目的收購公司（SPAC）發出警吿，敦促投資者三思而後行。

SEC在其網站上發佈的投資者警吿中表示，「名人參與SPAC並不意味着在一個或多個特定的SPAC投資適合所有投資者。」

SEC並表示，名人和其他人一樣，可能會被引誘參與風險投資，或者可能更能承受損失的風險。不要因為荷里活演員、職業運動員和著名音樂家的代言而購買SPAC股票。如果僅僅因為某位著名的贊助商或投資人表示這是一項不錯的投資，就投資於SPAC，這絕不是一個好主意。

SEC沒有透露具體的名人名字。但SPAC市場的爆發式流行吸引了一大批運動員和其他知名人士加入這一潮流。

NBA前球星奧尼爾擔任Forest Road收購公司的顧問，該公司上月宣布與健身公司BeachBody進行三方合併。

音樂家Ciara Wilson是Bright Lights Acquisition的董事，該公司的目標是媒體和娛樂行業的一家公司。前MLB球星Alex Rodriguez最近也推出了自己的SPAC。

SPAC首季已籌770億美元

據悉，SPAC通過IPO籌集資金，然後用這些資金與一傢私人公司合併上市，通常在兩年內完成。根據SPAC Research的數據，今年的發行繼續以創紀錄的速度進行，僅2021年第一季度就籌集了逾770億美元，已經與2020年全年的發行規模相當。

SEC表示，投資者在投資SPAC之前應該自己做研究。這些交易被認為比傳統IPO風險更大，因為它們往往不附帶任何業務。

SEC在警吿中表示，「永遠不要僅僅根據名人的參與或僅根據你通過社交媒體、投資時事通訊、在線廣吿、電子郵件、投資研究網站、互聯網聊天室、直接郵件、報紙、雜誌、電視或廣播獲得的其他信息來投資SPAC。」

此外，美國財經節目主持人Jim Cramer此前也曾對這些名人廣吿提出警吿。

Jim Cramer稱，「這些新的SPAC越來越像是超級富豪們的內部笑話，以及名人利用自己名聲賺錢的一種方式。相信我，你不會想把錢花在別人開的內部玩笑上的，所以千萬要記住，防止虧損的方法是在你接近這些東西之前，先對人、對公司做些調查。」