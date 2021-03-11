巴郡曾升至每股超40萬美元　「股神」巴菲特淨身價增至1000億美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-11 08:55

因投資者的熱捧助推巴郡哈撒韋公司（巴郡；美：BRKA）股價攀升至創紀錄水平，「股神」巴菲特（Warren Buffett）淨資產水漲船高，激增至1,000億美元。

周三美股收盤，巴郡股價上漲1.89%，至398,840美元/股，盤中一度觸及407,500美元/股的紀錄高位。

根據美國媒體發佈的統計數據，巴菲特的淨資產幾乎全部由巴郡股票構成。這位億萬富豪持有巴郡六分之一的股份，而巴郡已經是一家市值超過6,000億美元的行業巨頭。

1965年巴菲特接手巴郡時，後者只是一家瀕臨倒閉的紡織公司。但是，現如今，這個行業巨頭旗下已擁有90多家企業，其中包括Geico汽車保險公司和BNSF鐵路公司。此外，截至去年年底，巴郡持有股票的總價值已達2812億美元。作為這個世界上最有聲望的投資者之一，巴菲特曾是全球首富，後被數位旗下公司股價上漲速度更快的商界領袖所超越。

2021年之前，包括過去10年的股息在內，巴郡股價的表現一直都落後於標準普爾500指數。但是，年初至今，這隻股票漲勢驚人，表現一直比標普500指數好。本月，一些分析師上調了對巴郡股票的目標價格。

據《福布斯》雜誌報道，巴菲特在福布斯全球億萬富豪排行榜中位列第五，緊隨亞馬遜的傑夫-貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉公司的埃隆-馬斯克（Elon Musk）、酩悦·軒尼詩-路易·威登集團的伯納德-阿爾諾（Bernard Arnault ）及其家族，以及微軟聯合創始人比爾-蓋茨（Bill Gates）之後。