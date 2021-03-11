港鐵金澤培﹕未來10年公司投資1000億元　三大支柱為新企業策略

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-11 17:14

港鐵公司（0066）行政總裁裁金澤培指出，未來10年公司投資約1,000億元，推展各項新鐵路項目，及小蠔灣車廠物業發展，令本港鐵路網絡更加完善，以及為香港提供大量就業機會及新商機。

金澤培又指出，公司已制定新企業策略，加強管治，確保公司長遠的可持續發展。

他表示縱使新冠肺炎疫情仍肆虐全球，但對公司業務發展仍具有信心。公司亦與時並進，已制定全新企業策略，增強公司可持續發展及長期競爭力，更有效把握業務增長機會。

他指出全新企業策略以三大支柱為基礎，分別為充分發揮香港核心業務的潛力，維持中國內地及國際業務增長，及透過投資新科技和智能出行服務，推動新興業務，創造新增長引擎。

在談及未來鐵路發展計劃時，他指出公司會繼續推進東涌綫延綫及屯門車延綫的詳細規劃及設計工作，並將展開古洞站及北環綫的相關設計工作。他亦指出小蠔灣車廠用地發展項目，預料可提供2萬個住宅單位，當中一半為資助出售房屋，相關設計及前期工程規劃已展開，預料單是上述的鐵路及物業發展計劃，投資額大約1,000億元。

金澤培預期，在票務收入方面，乘客量可能需要超過一年，才可以回復接近以往水平；又預料在商務收入方面，租金今年會持續下調。