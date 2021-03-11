MPF｜駿隆：股市持續波動　2月強積金人均僅賺1564元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-11 15:13

市場預期通脹來臨，10年期美國國庫券孳息曾升近1.6厘，升至歷史水平並觸發新興科技股價值重估疑慮，股價大幅調整。股票市場持續受壓，令強積金2月份升幅收窄，月內每人平均盈餘1,564元。

財富管理顧問公司駿隆數據顯示，截至2月28日，駿隆強積金綜合指數上漲0.6%，報 263 點。三大主要指數的表現，股票基金指數升1%，報382點；混合資產基金指數升0.7%，報256點；固定收益基金指數微跌，報128點。

2月份強積金市場整體表現及人均回報。（駿隆提供）

駿隆集團執行董事王玉麟分析資金流向指出，今年1月共有15億元的資產從混合資產基金及固定收益基金轉換至股票基金，這是強積金成員連續2個月將資產轉為股票基金。

香港及大中華區市場方面，數據持續向好，分析人士稱定向降準及普惠金融定向降準考核可能在2021年3月落地，令中港股市表現強勁。

美國市場方面，經濟數據表現持續向好且眾議院通過1.9萬億美元刺激方案；但10年平均年通脹預期及10年期美國國債收益率均見新高，令美股表現持續波動。歐洲市場方面，歐盟疫苗注射進度緩慢，且整體經濟數據仍然疲弱，歐洲股市表現偏軟。

亞洲市場方面，經濟數據仍然疲弱，但不少國家持續利用不同政策作經濟刺激，令亞洲股市表現持續波動。日本市場方面，日政府將維持貨幣寬鬆政策不變，但因經濟數據持續表現不佳，令日本股市表現偏軟。

日本股票基金和香港股票（指數追蹤）基金2月回報率較好，達2.5%。（駿隆提供）

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，今年經濟情況錄得明顯增長，內地首兩月出口創26年新高飆升60%；高風險投資者長線可根據自身風險承受能力分段吸納大中華及美國股票類別基金。全球長債息將持續攀升，令債券價格有持續回落趨勢。美匯將持續強勢，低風險投資者可以考慮保守基金持盈保泰。