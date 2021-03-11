內銀受惠貸款增長強　黃偉康看好邊隻迎頭追上?│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-11 17:07

港股今早隨內地A股續反彈，恒指早市最多曾升500點，午後升幅一度收窄至200餘點，全日升478點。近期股市大上大落，資金泊入舊經濟股，當中內銀股表現亮麗，四大行的工行（1398）及建行（0939）徘徊14個月高位，早前獲知名投資者李祿認購的郵儲行（1658），經過調整後亦正上試歷史高位。上日收市後內地公布的新增貸款數據亦較市場預期為高，相信對內銀股走勢有支持。

首兩個月內地新增貸款直逼5萬億人幣

人行數據顯示，2月份新增人民幣貸款及社會融資規模增量，雙雙遠勝市場預期，是多年來同期新高。2月新增貸款為1.36萬億元（人民幣‧下同），按年增加4,529億元，較原先市場預期的9,500億元為多。若計及1月份的創紀錄高的貸款數據，今年首兩個月內地新增貸款為4.94萬億元，直逼5萬億元。

2月份新增人民幣貸款及社會融資規模增量，雙雙遠勝市場預期

2月社會融資規模（社融）1.71萬億元，遠勝市場原先預估的9,100億元。今年首兩個月社融增量合計為6.88萬億元。

不過，值得留意的是，2月份的社融增長量雖然高於市場預期，不過與1月份比較，仍然是明顯下跌超過60%，一來是反映了中國農曆新年在今年2月，節慶前放貸放慢的因素，二來亦顯示了內地貸款政策將繼續穩字當頭，放貸不會盲目增長，而是會集中在企業貸款之上。今年人行對國有商業銀行設定的普惠金融信貸增速目標為30%，顯示金融體系對小微企業的支持仍較大。

郵儲行屢創上市新高 分析師指四大內銀更值博

投行中金看好內銀股表現，報告表示，年初至本月8日，A/H股銀行股票上漲9%/15%，跑贏大市（同期滬深300指數是下跌3%、恒生指數上漲5%），絕對收益和相對收益均錄得較好表現。

黃偉康（左二）看好四大內銀股，有機會迎頭追上，更為值博。（余秉峰攝）

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，看好內銀股可以在近期波動市況中走高。首先內地貸款數據增長，對內銀股是正面的。另外，他指出，其實自去年底螞蟻集團上市觸礁，加上內地監管機構連番整頓互聯網貸款業務，此番動作都是推動網上放貸業務，重新撥歸持牌的內銀負責，將會有利內銀貸款業務擴張。

投資策略上，他認為郵儲行的表現近來十分突出，屢創上市新高，反而看好四大內銀股，有機會迎頭追上，更為值博。

中金重申「跑贏行業」評級，予建行H股目標價10.17元不變，對應今年0.9倍市賬率和57%上漲空間，該行認為建行資產負債表將快速修復，目前處於其業績V型反轉的起點。