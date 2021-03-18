B站上市｜百度截飛　嗶哩嗶哩接力　黃國英︰呢隻一直受騰訊威脅

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-18 09:35

焦點中概股嗶哩嗶哩（美：BILI）與百度（美：BIDU）雙雙來港第二上市，其中百度昨日（17日）截止認購，今日便迎來嗶哩嗶哩接力招股。

嗶哩嗶哩全球發售2,500萬股，當中3%、即75萬股在港公開發售。每股最高發售價988元，一手20股入場費19,959元。今日起接受認購，下周二截飛，下周五公布招股結果，本月29日正式掛牌。

嗶哩嗶哩與百度雖是同是科網巨頭，集資規模龐大，但其業務、歷史、盈利能力相當不同，投資者亦抱有。

百度成立於2000年，去年集團收入達1,070.7億元人民幣。（資料圖片）

百度屬中國搜索引擎領頭羊

百度是一家是擁有強大互聯網基礎的AI公司，成立於2000年，其主要業務是經營搜索引擎公司，可謂是國內的Google。去年集團收入達1,070.7億元（人民幣，下同），歸屬百度集團的淨利潤達224.72億元，按年增近10倍。

至於2009年才成立的「B站」嗶哩嗶哩（美：BILI），是中國年輕世代高度聚集的文化社區和視頻平台，一直獲市場憧憬成為中國版Youtube。2020年全年收入達119.99億元，虧損30.12億元，較2019年擴大1.33倍。值得注意的是，B站在2018年在美國上市以來，仍未開始錄得盈利。

B站於2018年在美國納斯達克上市。（資料圖片）

黃國英：B站一向受市場追捧

豐盛金融資產管理董事黃國英指，百度是投資市場不太喜歡的一家公司，相反嗶哩嗶哩是市場熱愛的企業。即使百度持續錄得盈利，但其商業模式並非十分安全，並一直受到騰訊（0700）的威脅。他形容百度比較「實」的業務正面臨外來的挑戰，而未來的增長機會和空間，卻落在比較「虛」的業務，例如電動車等。

黃國英指出，百度的主要業務是在線營銷，但市場更傾向騰訊小程序的模式，故此百度的估值一向相對便宜。

至於「B站」則是一向受市場追捧，但黃國英點出，由「B站」計劃第二上市至今，即使近期股價隨大市回落，仍然累升超過一倍。雖然「B站」的業務相對單一，但黃國英認為嗶哩嗶哩吸引之處，由於業務具獨特性，以及與用戶具有黏性（Stickiness）。不過，他相信嗶哩嗶哩的「天花板」無法與美團（3690）相比，始終其用戶黏性及寬度不及美團。