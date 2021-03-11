2月內地整體信貸增速意外反彈至13.3%　瑞銀料幅度將逐步回落

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-11 18:34

2月內地新增貸款1.36萬億元﹙人民幣，下同﹚，按年多增4,540億元，大幅超出市場預期均值的9,100億元；新增社會融資規模1.71萬億元，亦大幅強於市場預期的9,500億元。

繼1月的下滑後，2 月瑞銀估算的整體信貸（剔除股票融資）和官方社融增速均提高了 0.3 個百分點至13.3%，和去年底的水準大致相同。不過，瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤依然預計整體信貸增速會逐步回落。

她表示，在今年的兩會上，政府要求貨幣供應量和社會融資規模增速應「與名義經濟增速基本匹配」，並下調了官方預算赤字率和新增地方政府專項債額度。考慮到經濟在3月和二季度有望重拾橫向比較的反彈勢頭，瑞銀預計未來政府將繼續推進政策正常化，整體信貸增速會從1至2月的高位再次回落。

汪濤又稱，依然預計流動性和信貸監管政策可能會收緊，推動年底整體信貸增速會放緩至10.8%左右，驅動力主要來自政府債券淨發行和新增銀行貸款可能走弱、影子信貸可能進一步收縮。信貸脈衝可能會在二季度轉負。不過，鑒於1至2月的新增信貸超預期、經濟活動大幅反彈，「我們目前對年底信貸增速10.8%的預測可能面臨一定上行風險。」