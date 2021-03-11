DWS看好中港市場　科技股調整後料可回升　配置2板塊平衡組合

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-11 20:11

恒生科指今日反彈5.2%，報8640點，首季仍力守正回報，累升2.5%。即將踏入第2季，DWS預計今、明年中國和新興市場將是全球增長的火車頭，預計中國今、明年增長8.7%和5.5%，新興市場則分別增長6.3%和4.7%。

DWS亞太區首席投資總監、新興市場主管Sean Taylor表示，科技股過去一年大升，是因為去年經濟受疫情打擊，增長股極其罕有，而大多增長股均是科技股，情況直至現時市場看好經濟復甦，科技股因前期炒得過高而回落。現時可配置更多價值股，令其投資組合更平衡，但仍應持有科技股。

恒生科指今日反彈5.2%，報8640點，快手（1024）今日回升1成。（路透社）

看好中港市場 料科技股需要至少3個月才回升

「目前是資金輪動，轉入價值股和經濟復甦相關的板塊，不過仍會看好科技股，因其商業模式建立得很好，而且其基本因素並無大變，預料科技股需要至少3個月的時間才可重新向上」。他透露目前DWS配置週期股及零售相關的股份，因看好全球經濟復甦，而金融股則要選擇性買入，現時不用急於進場買貨，而他重申仍然看好增長股和科技股。

就香港和中國市場，Sean指表示，看好其市場增長動力，短期或因MSCI剔出中港股票的因素而拖累，但認為香港仍受惠北水流入、IPO愈來愈多，以及大型中概股第二上市等利好因素。

DWS亞太區首席投資總監、新興市場主管Sean Taylor預計美國今、明增長料為5%及3.8%，。（VCG）

美債息料升至1.7厘

另外，Sean預計美國今、明增長料為5%及3.8%，而市場通脹正升溫，但未構成風險，預期美國聯儲局會容忍通脹在一段時間高於2%目標。他指，歐美央行目前仍以危機模式應對，低利率料會持續，預料聯儲局將有控制孳息曲線的行動，甚至有需要時會買入更長年期的債券，不過卻不會推行負利率和買入股票ETF。

債市方面，他預計美國10年債息並未見頂，料在今年暑假升至1.7厘，建議投資者可留意中國國債，其10年國債孳息率達3.3厘水平，而人民幣又保持穩定，擁有吸引的回報。

DWS集團（DWS）為全球主要的資產管理公司之一，截至2020年12月31日，管理的資產總值達7,930億歐元（約7.35萬億港元）。