港鐵年內推四個項目涉約4800個單位　疫情至今未停租金紓緩措施

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-11 19:16

港鐵（0066) 因應疫情，於去年2月至4月為中、小租戶提供租金寬減，大型企業則按個別情況考慮；去年5月至12月，則繼續向所有商戶提供租金減免；去年車站商店新訂租金升幅及平均出租率分別為負8%和98.3%。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，據會計安排，只有部分的租金跌幅會於去年入帳，故商場及車站零售租賃業務將繼續充滿挑戰，未來租金水平則取決於疫情、何時通關，及社區隔離措施等限制。

他強調，港鐵於去年至今從未暫停提供租金優惠，針對中小企的力度會較大，希望可以捱過疫情。

年內提供近5000個單位

物業發展方面，港鐵未來12個月會推出港島南岸第六期、東涌牽引配電站用地、東涌東站第一期，及百勝角通風樓用地。他指，東涌項目正在進行城市規劃程序，而港島南項目將會招標，預計提供750個單位，以上四個項目將合共提供4,800個單位。

目前合共17個新建住宅物業項目正處於發展階段，預計將於未來5年為市場提供逾2.3萬個單位。至於日出康城七、八、九期項目正在申請入伙紙，視乎入伙紙的審批，相關收入有機會於今年入帳。

高銀金融（0530）主席潘蘇通早前向鷹君（0041）轉讓私人持有何文田站上蓋一期項目，聲稱擁有項目優先購買權的長實（1113）早前入稟指出售地皮違約。港鐵表示，公司不是合約方，未知道相關事宜，又指已與鷹君達成協議，項目工程正在進行當中。