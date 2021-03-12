滙控削花紅傳招「炒房」員工不滿　祈耀年電話會議解畫

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-12 11:09

《彭博》引述消息人士指，滙豐控股（0005）因決定削減花紅，引起投資銀行和交易部門員工的不滿，行政總裁祁耀年（Noel Quinn）和其副手被迫辯解。

消息人士指，祁耀年上周與全球銀行與市場部聯席主管Georges Elhedery、Greg Guyett，與該部門員工電話會議，為這個去年唯一取得收入增長的部門要削減花紅而解畫。全球銀行與市場部去年收入增加3%，滙豐主席杜嘉祺在2020年度財報中曾讚許全球銀行與市場部表現尤其出色。然而該行總體利潤因為信貸減值激增而跌45%。

績效得分最高亦遭削花紅

消息人士稱，高層向員工解釋，疫情侵蝕了滙豐整體業績，加上經濟背景嚴峻，意味滙豐不能支付更多花紅。他們說，即使是一些績效得分最高的銀行家亦被告知，他們的花紅將被削減，不要期望加薪。

報道指，面對數十年來最差經濟形勢，歐洲的銀行業已意識到發放高額花紅將招致的後果。在遭到歐洲央行反對後，德意志銀行縮減了花紅池計劃。裕信銀行將2020年高管花紅總額削近一半，以遵守監管機構在薪酬方面厲行節約的要求。

去年曾減花紅最多20%

然而，在投資銀行和交易界，花紅很關鍵，明星銀行家和交易員經常被競爭對手重金挖角。根據年報，滙豐投資銀行和交易部門2020年度花紅減少15%。與資產管理和私人銀行部門一樣，而其他部門花紅最高削減20%。