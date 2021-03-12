螞蟻集團公布數字金融平台自律準則　「不對未成年人放貸」

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-12 12:20

螞蟻集團對外公布了其制定的數字金融平台自律準則，該準則從機構准入、消費者權益保護、數據隱私保護、金融消費安全教育、平台治理等各環節對平台責任義務進行明確，確保平台合規、有序、更健康的發展。

這項自律準則由理財、保險、消費信貸、小微經營者貸款、芝麻信用五大分平台板塊組成，不僅對金融科技的創新和展業做了更明確的自律要求，也從加強倫理規範建設上提出了實際舉措。

自律準則要求螞蟻理財平台應當打擊誘導性營銷，加強風險提示和投資者適當性管理。小微商家貸款平台應當積極引導用戶合理使用資金，防範小微信貸資金流入股市、樓市等。

準則還要求消費信貸平台應遵循「適當性原則」進行額度授信，不對未成年人放貸，不對償還能力低或年輕群體發放超出基本生活所需的額度。

準則還提出，平台應重視金融倫理，主動承擔起金融教育的責任，幫助用戶提升理性消費意識和風險防範能力，嚴禁違背公序良俗的營銷內容。

螞蟻集團首席法務官周志峰表示，螞蟻非常認同中國浙江金融科技倫理委員會提出的七項倡議，螞蟻深刻認識到，做負責任的數字金融平台，不僅要把合規經營、防範風險、保護消費者合法權益作為底線和生命線，還應該充分考慮平台的倫理責任和社會責任，推動金融科技朝着更健康、更包容、更以人為本的方向發展。這也是螞蟻在原有的平台規範之外，推出數字金融平台自律準則的初衷。」