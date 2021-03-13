美債息再度飆升　瑞穗分析師稱警惕下周聯儲局動作

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-13 17:28

《華爾街見聞》周六（13日）報道，隔夜美債市場再度迎來腥風血雨，中長期美債收益率再度飆升，一年來首次盤中漲穿1.64厘。

對於市場來說，當前最關心的問題是：美債拋售接下來還會更糟糕嗎？

瑞穗銀行利率交易主管Peter Chatwell就提出了這個問題。他表示，看看美國經濟數據的熱度，以及考慮到接下來幾個月的情況，按照美聯儲之前的反應，市場通常會預計聯儲局做出什麼樣的反應？

對市場而言一個重要時間點是下週的美聯儲會議決議，即下周四（18日）凌晨2點。

Peter Chatwell寫道，如果下周的經濟預測概要中，聯儲局在點陣圖中預期2023年有一些加息，那麼市場可能會預期加息時間提前至2022年上半年，並且預計5年期美債收益率的1年遠期利率可能上行50個基點。

不過他也提醒，這並非他們的中性情況，而是最壞的情況下會如何。儘管風險資產交易情況良好，但是流動性仍然糟糕，美債收益率上升的拐點仍是重要的影響因素。

對於聯儲局接下來會採取什麼行動，也有觀點認為美聯儲不會輕易干涉，扭曲操作可能性存在。

國君花長春認為，經濟復甦的背景下，聯儲局能夠接受美債收益率温和上行，但是如果美債孳息率二季度過快上行至1.8至1.9厘附近，美聯儲仍有應用特殊的政策工具的可能。

他表示，目前美聯儲主要的備選工具有收益率曲線控制（YCC）、量化寬鬆（QE）加碼、扭曲操作（OT）。由於政策力度較強且可能被市場理解為進一步寬鬆的信號，所以美聯儲不會輕易考慮實施YCC和加碼QE；相比之下，OT是相對可能的選項。