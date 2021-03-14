許正宇：構建國家金融安全屏障　港具獨特角色

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-14 13:45

財經事務及庫務局局長許正宇今日（14日）發表網誌表示，《十四五規劃綱要》確立香港在國家整體發展中的重要功能定位，落實「愛國者治港」則確保香港走上由亂及治的良好軌道，做到正本清源、撥亂反正。

許正宇提及《十四五規劃綱要》中涉及香港部分，確立了本港在國家整體發展中的重要功能定位，其中與金融業息息相關的包括支持香港提升國際金融中心地位、強化全球離岸人民幣業務樞紐功能、國際資產管理中心及風險管理中心功能，以及深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通。

他續稱，值得留意的是，規劃綱要亦提出統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國，包括實施金融安全戰略，香港在這方面有獨特角色，在協助國家推動資本市場改革開放的同時，防範和化解各種風險，構建國家金融安全屏障。

在金融安全上要考慮的主要制度設計，例如監管合作、資金閉環及額度管理等元素一直適當體現在開拓的金融市場互聯互通項目中，包括滬深港通、債券通、基金互認及未來將要開通的跨境理財通等。

財經事務及庫務局局長許正宇指，要推動香港繼續向前，「愛國者治港」就必須得到堅決落實。（資料圖片）

愛國者治港須堅決落實 推動香港向前

許正宇續指，無論是提升金融業的競爭力、為青年人創造上流空間、以至解決香港的各種深層次矛盾，必須通過發展、創造空間及資源為解決問題尋求方案。

許正宇認為，要推動香港繼續向前，「愛國者治港」就必須得到堅決落實。若「不愛國者」利用漏洞進入香港特區治理架構，推動發展就會變得不可能。