恒指升幅收窄至不足200點　 科指續跌　小米升超10%｜持續更新

撰文： 翟梓謙 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-15 10:53

10上周五美股三大指數個別發展，道指升近300點，再創歷史新高；標指同樣走高，逼近歷史高位挑戰4000點大關。至於納指則受累於債息抽高的陰霾，收市跌約0.6%。今早亞洲時段美國三大指數期貨齊齊高走，有望帶動亞洲股市造好。

【10:45】恒指報28920點 科指續跌

恒生科技指數報8456點，跌183點。京東（9618）跌超5%，快手（1024）跌近2%，騰訊（0700）跌超2%，阿里（9988）跌逾1%、美團（3690）升近0.12%。

小米集團（1810）升10%，報25.1港元。

【10:25】恒指報29037點 內航股普升

航空股集體高升，截至發稿，中國國航（0753）升超4%，中國南方航空（1055）升逾6%，中國東方航空（0670）升超4%，美蘭空港（0357）升近3%，國泰航空（0293）升逾2%。

招商證券指出，國內航空出行需求快速恢復，預計清明、五一假期將迎來出行小高峰。

【09:59】恒指報29036點 5G獲看好

恒生指數升近300點，重上兩萬九。小米（1810）升10%，友邦保險（1299）升超3%，中國移動（0941）升近3%。

早前，中國移動與中國一重今日簽署戰略合作框架協議。中國移動董事長楊傑、副總經理簡勤，中國一重董事長劉明忠、副總經理隋炳利出席簽約儀式。

根據協議，雙方將按照平等互利、合作共贏、共同發展的原則，在落實深化5G+工業互聯網、雲能力協同、DICT解決方案、基礎通信服務、創新合作模式及國際業務等領域開展全面合作。

此前，雙方已在5G+智慧工廠方面開展合作。未來，雙方將以本次簽約為契機，整合各自技術、人才等方面資源，進行優勢互補、渠道開放和資源共享，在智能製造領域共建共贏，攜手推進通信行業與製造行業的創新融合發展。

【09:48】恒指報28768點 科指轉跌 小米支撐指數

恒生科技指數高開低走，現轉跌超2%，盤初一度升1.2%。京東（9618）跌逾5%，快手（1024）跌近2%，騰訊（0700）跌逾1%，阿里（9988）跌0.44%、美團（3690）升近1%。唯小米集團（1810）升9%支撐指數。

【09:35】恒指報28848點 汽車之家高開2.67%

汽車之家（2518）首日高開3.01%，截至發稿，報181.6港元。

上週五富途的暗盤交易中，汽車之家高開2.21%，最終收報184.1港元，較招股價漲4.42%，每手賺780港元。

另外，多隻明星股今日獲納入港股通，股價大升。其中，泡泡瑪特﹙9992﹚升7.1%，報69.75元；藍月亮﹙6993﹚升4.16%，報14.5元；華潤萬象生活﹙1209﹚升2.45%，報41.8元。

3月12日，上海證券交易所發佈通知，對滬港通下港股通股票名單發生調整，並自下一港股通交易日起生效。其中，泡泡瑪特、華潤萬象生活、藍月亮、恒大物業、世茂服務、九毛九等公司獲得調入。鷹君、四環醫藥、北京首都機場股份、中國忠旺等公司獲調出。

【09:20】恒指開報28923點

恒生指數上周五急挫逾600點，今早高開184點。成份股之中，小米（1810）表現最佳，升8.8%；美團（3690）升0.7%；阿里巴巴（9988）升0.4%。至於騰訊（0700）盤前競價一度跌約40元或3%，開市續挫0.08%。

石藥（1093）及中生製藥（1177）分別升1.6%及1.1%。港交所（0388）跌0.13%。

獲納入滬股通的泡泡瑪特（9992）升5.22%；微盟（2013）升4.2%；藍月亮（6993）漲3.3%。