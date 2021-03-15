人行今開展1000億元MLF操作　業界料「麻辣粉」加大中期流動性

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-15 10:30

中國人民銀行今日開展1,000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，以及100億元逆回購操作。

其中，1,000億元MLF期限為1年，中標利率為2.95%；100億元逆回購期限為7天，中標利率為2.20%。

據《中國證券報》3月15日報道，業內人士表示，「麻辣粉」此時上桌，可在一定程度上對沖稅期高峰、債券繳款和MLF到期等影響，亦可通過釋放中期流動性，防範季末監管考核的擾動，起到「一石多鳥」的作用。

加大流動性投放確定性高

業內人士認為，3月15日，央行將開展本月MLF操作，適逢稅期高峰時點，正好可起到平抑稅期因素影響的作用，也可對沖政府債券發行繳款、MLF到期等帶來的影響。與此同時，MLF操作投放的是中期流動性，可前瞻性防範季末因素造成流動性大幅波動。

今年1月，MLF（含TMLF）到期5,405億元，中國央行開展5,000億元MLF操作，為縮量續做；2月，到期2,000億元，央行投放2,000億元，實現等額續做。業內人士猜測，為對沖多種因素影響，MLF操作可能重現超量續做。

有市場人士說，「2月金融數據高於預期，信貸供需兩旺，M2和社會融資規模增速雙雙回升。出於穩槓桿的考慮，中國央行可能會避免過多投放中期流動性，對MLF操作量構成約束。此外，季末財政支出力度較大，會補充流動性，開展逆回購操作既平抑了月中稅期擾動，到期後也可與財政支出形成一定程度的對沖。」