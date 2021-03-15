瑞銀點名七大外賣公司　潛在升幅超30%　呢隻港股都有份！

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-15 12:00

在外賣市場飛速發展的背景下，瑞士銀行近期發表研究報吿推薦投資者買入7家外賣公司。瑞銀認為，隨着越來越多人訂購外賣，以及訂單金額越來越高，該板塊2024年的總市值可能達到4000億美元。根據歐睿信息諮詢公司測算，這一市場今後10年的規模可能達到1萬億美元。

瑞士銀行分析師斯里哈·馬哈卡利（Sreedhar Mahamkali）在聲明中表示，由於新冠疫情迫使人們居家隔離，外賣行業已經實現長足發展，並有望在2019至2024年間保持每年20%以上的增長速度。

這一報吿正值亞馬遜支持的Deliveroo籌備上市之際，據報該公司的估值將達到100億美元左右。

以下是瑞士銀行挑選出的重點外賣公司，他們都獲得了瑞銀的「買入」評級，多數公司的目標價較現有股價都有30%以上的上漲空間：

Delivery Hero

瑞士銀行看好Delivery Hero進軍高增長新興市場的舉措，預計這家柏林公司將在2023年實現盈利。他們認為，該公司對韓國Woowa的收購將給財務狀況帶來很大改觀。瑞銀給予Delivery Hero的目標股價較目前股價有36%的上漲空間。

Just Eat

歐洲公司Just Eat旗下擁有Grubhub，它也獲得了瑞士銀行的「買入」評級，該公司的EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）約為2億英鎊（約合2.79億美元），這項指標表現突出。瑞士銀行認為Just Eat股價還有41%的上漲空間。

美團

至於在港上市的美團亦獲瑞銀列入名單之中。分析師認為，美團「在中國擁有強大的生態系統」，並有可能向在線雜貨和酒店預訂領域擴張。他們認為美團股價有30%的上漲空間。

Mail.ru

瑞士銀行認為，俄羅斯外賣應用Mail.ru是市場「領導者之一」。該公司旗下擁有外賣應用Delivery Club和雜貨外賣公司Smokat，分析師看好它跟俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的合資計劃。瑞士銀行認為該公司的上漲潛力為37%。

iFood

南非媒體公司Naspers的投資部門Prosus也獲得瑞士銀行的青睞，原因是它持有騰訊股份。Prosus還持有巴西外賣公司iFood的股份，後者也獲得Just Eat的持股。瑞士銀行認為，Prosus未來的上漲空間為26%，而Naspers也獲得了「買入」評級，其上漲空間預計為46%。

Uber

瑞士銀行認為Uber是「頗具風險收益比的選擇」，預計該公司可以實現可持續的長期營業利潤。這家網約車和外賣公司正在縮小虧損額，瑞士銀行認為該公司的股價還有32%的上漲空間。