日本1月機械訂單四個月來首次下滑　因疫情壓抑企業支出

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-15 22:44

數據顯示，日本1月核心機械訂單四個月以來首次出現按月下滑，對此有分析認為，這與新冠肺炎疫情導致企業支出下降有關，預計企業投資的前景將很大程度上取決於疫情的發展。

據《路透》報道，根據日本內閣府當天公布的數據顯示，由於防疫政策導致企業支出前景蒙陰，日本1月核心機械訂單按月下降4.5%並且是近四個月來首次出現按月下降。

按行業細分，1月製造業訂單較前月減少4.2%、服務業訂單大減8.9%。

對此有分析認為，1月訂單下滑部分原因是前幾個月強勁增長的調整，但需要注意的是，東京地區長期處於緊急狀態可能會給資本支出帶來下行壓力，導致第一季度訂單可能下降。不過中國經濟的反彈、新冠疫苗的接種以及美國政府採取的刺激措施可能令人鼓舞，預計企業投資的前景將很大程度上取決於疫情的發展。

報道指出，日本決策者目前指望資本支出來維持民間部門所帶動的經濟復甦，但由於抗疫封鎖措施導致旅館和餐飲等服務業活動遭受重挫，企業目前不願增加投資。

據瞭解，日本首相菅義偉3月5日宣布延長對東京都、埼玉縣等1都3縣的「緊急事態宣言」實施期，從原定結束的3月7日延長至3月21日，此次的延長決定是日本首次二度延長緊急事態宣言。

另據美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，截至發稿，日本累計確診新冠肺炎病例數為447,287例，其中8,587例死亡。