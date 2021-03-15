小蠔灣車廠上蓋涉2萬伙 公私營住宅佔各半 2024年招標第一期

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-15 15:00

港鐵（0066）物業及國際業務總監鄧智輝稱，小蠔灣車廠上蓋物業發展項目，與日出康城項目類近。該項目佔地約30公頃，同為車廠上項目，日後將提供2萬伙住宅單位，當中資助房屋及私人住宅各佔一半。他又指出項目會提供樓面約30萬平方呎商場。

他又指出，目前正進行前期工作，預計分4個階段發展，最快於2024年招標第一期，並會審視進度，研究可否加快步伐。項目最終實際劃分多少期數，則未確定。他又表示，項目所在位置會將設有一個全新車站，相信未來交通網站可四通八達。

鄧智輝指出，黃竹坑站上蓋項目第六期從今日起招標。（蔡偉南攝）

港鐵黃竹坑站第六期今起招標 下月15日截標

此外，鄧智輝又稱，黃竹坑站物業發展項目「港島南岸」第六期今日（15日）起招標，4月15日截標。他指出，項目將提供750伙，涉及約50萬平方呎。

據悉長實與潘蘇通已和解

至於長實集團（1113）旗下公司就與何文田站物業發展項目第一期的優先購買權一事，入稟控告高銀（0530）主席潘蘇通及其旗下的私人公司高鉎投資有限公司。據市場消息，長實與潘蘇通已經達成協議或和解，上周五原定於法庭審議也取消了。

而港鐵與鷹君（0041）簽訂更替合約後，已馬上展開工作，反映事情已告一段落。