美債息再高企　聯儲局有何招可出？　分析員料較有可能出呢招！

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-15 17:57

美十年期國債息再升至1.627厘，受廣泛注視的長期美債交易所買賣基金（ETF）iShares 20年期以上美債ETF，自去年8月高位以來已累跌20%，即預示與債價走勢相反的債息難以大幅回落。美國銀行也警告，長達40年的債券牛市已結束，意味債息勢續升，將削弱股票長期投資回報，市場普遍關注美聯儲動作。

美國聯儲局周四（18日）凌晨2點，公佈至3月17日美聯儲利率決定，半小時後美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發佈會。

瑞穗銀行利率交易主管Peter Chatwell表示，如果美聯儲預期2023年加息，市場可能會預期加息時間提前至2022年上半年，並且預計5年期美債收益率的1年遠期利率可能上行50個點子。

對於聯儲局接下來會採取什麼行動， 國泰君安证券研究所全球首席經濟學家認為，經濟復甦時，當局能夠接受美債收益率温和上行，但是如果美債息於第二季度過快上行至1.8至1.9厘附近，聯儲局仍有應用特殊的政策工具的可能。

他表示，目前聯儲局主要的備選工具有收益率曲線控制（YCC）、量化寬鬆（QE）加碼、扭曲操作（OT）。由於政策力度較強且可能被市場理解為進一步寬鬆的信號，所以聯儲局不會輕易考慮實施YCC和加碼QE，相比之下，OT是相對可能的選項。

量化寬鬆是「印銀紙」？（資料圖片）

量化寬鬆是「印銀紙」？

量化寬鬆是國家非常規貨幣政策的一種，主要是由中央銀行（或貨幣管理部門）透過公開市場操作，以金錢買入債券、證券（即股票）甚至房貸等資產，讓企業的資金增加；由於企業會將資金存入銀行，這便間接令市面上的商業銀行資金增加，將流動性由中央銀行的體系，注入至外部銀行體系。換言之是間接增加市面流通的貨幣，因此被視為間接「印銀紙」。

YCC與QE有何不同？

而雖然一樣是買債，但收益率曲線控制則是聯儲局定將孳息率定下一個區間，因美債孳息率即為美債價格的彰顯，故收益率曲線控制屬於「價格操作工具」。

屬於「價格工具」的收益率曲線控制，給予市場的利率路徑將會更為清晰，因為這比QE 更直接地擔保了美債孳息率的目標水平。如上所述，在聯儲局買盤承諾下，這也會帶動整體的債券市場不會以更高的收益率價格，來賣出手中國債，而只要債市投資者對聯儲局信心不滅，那麼當局或可以不需要如 QE 般大舉印鈔買債，即可以達到控制利率之效果。

OT是「賣短買長」

當美聯儲需要改變資產購買計畫，例如將資產購買與特定的經濟結果掛鉤、增加每月的購買量、或者延長購買期限。

例如，美聯儲在2011至2012年使用過扭曲操作：出售短期債券、購買長期債券。由於利率已經接近於零，美聯儲購買了長期債券以壓低收益率，從而刺激增長並鼓勵借貸。儘管只是將短期國債換成長期國債，但它是資產負債表中性的（不會造成擴表或縮表）。