中央財經委員會：金融活動要全部納入金融監管

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-03-15 19:49

中國《新聞聯播》周一（15日）報道，中國國家主席習近平主持召開中央財經委員會第九次會議。會議指出，要健全完善規則制度，加快健全平台經濟法律法規，及時彌補規則空白和漏洞，加強數據產權制度建設，強化平台企業數據安全責任。

要提升監管能力和水平，優化監管框架，實現事前事中事後全鏈條監管，充實反壟斷監管力量，增強監管權威性，金融活動要全部納入金融監管。

習近平同時強調，要加強開放合作，構建有活力、有創新力的制度環境，強化國際技術交流和研發合作。要堅持「兩個毫不動搖」，促進平台經濟領域民營企業健康發展。要健全完善規則制度，加快健全平台經濟法律法規，及時彌補規則空白和漏洞，加強數據產權制度建設，強化平台企業數據安全責任要提升監管能力和水平，優化監管框架，實現事前、事中、事後全鏈條監管，充實反壟斷監管力量，增強監管權威性。

會議強調，要堅持正確政治方向，從構築國家競爭新優勢的戰略高度出發，堅持發展和規範並重，把握平臺經濟發展規律，建立健全平臺經濟治理體系，明確規則，劃清底線，加強監管，規範秩序，更好統籌發展和安全、國內和國際，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。要加強規範和監管，維護公眾利益和社會穩定，形成治理合力。要加強開放合作，構建有活力、有創新力的制度環境，強化國際技術交流和研發合作。要堅持『兩個毫不動搖』，促進平臺經濟領域民營企業健康發展。