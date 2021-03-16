IMF報告：疫情增強大型企業力量　扼殺創新和投資

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-16 09:05

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）3月15日在一份最新研究報告中稱，新冠疫情大大增強了優勢企業的市場力量，這可能拖累中期增長並扼殺創新和投資。

IMF研究顯示，市場支配力的關鍵指標正在上升，包括價格上漲超過邊際成本，以及收入集中在某行業的四個最大參與者中，部分原因是由於疫情導致競爭減弱、破產增加。

「受新冠疫情影響，我們估計，發達經濟體的這種集中度的增加至少達到了2000年至2015年的水平，」 IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示。「即使在受益於新冠危機的那些行業中，例如數字行業，主導者也是行業中的最大贏家。」

該報告沒有列出具體的企業名稱，而是將技術行業列為市場力量集中度最高的行業。在過去20年中，價格上漲幅度是整個經濟領域的兩倍。

該研究稱，這些「擾亂市場」的企業在過去20年中取代了老牌企業，已經成為越來越佔主導地位的市場力量，但如今並沒有面臨來自潛在市場顛覆者的競爭壓力。

IMF還表示，基於數據而非貨幣支付的人工智能和定價模型的興起進一步集中了市場力量，並給監管機構造成了困難。IMF稱，監管機構需要確保消費者能夠使用多個平台，理由是「具有強大市場力量的平台可能濫用其主導地位，損害市場一方或兩方的用戶以及潛在創新企業的風險」。

合併和收購活動是市場力量集中的一個驅動因素，IMF建議國家競爭管理當局在實施併購控制時應提高警惕。IMF表示，對過去併購活動決定的評估也可能有助於更有效地執行競爭規則。