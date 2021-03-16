恒生指數升幅收窄　小米飆逾6%領漲藍籌　快手抽升逾5%｜持續更新

撰文：翟梓謙劉紹蘭
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周一美股三大指數高收，其中道指錄得7連升，連續4個交易日創歷史新高，累漲逾2000點。至於美國10年期國債孳息率稍見回落，於1.6厘水平上落，納斯達克指數亦短暫擺脫債息陰霾，反彈逾1%，重上多條主要平均線之上。
【09:50】恒生指數報28961點
恒生指數升幅微微收窄，最新報28961點，升128點或0.44%；科技指數升226點式2.7%；報8490點。
阿里巴巴（9988）微升0.2%，報221.8元；快手（1024）漲5.7%，報306.2元。騰訊（0700）升1.8%，報639元。小米（1810）升6.4%，報25.9元。
石藥集團 （1093） 績後升逾2%，報9.63元。石藥去年純利升38.9%至51.6億元人民幣，末期息減少55%至9仙。
【09:20】港股開報203點
恒生指數開報29036點，升203點或0.7%；恒生科技指數開報8405點，升141點或1.71%；成交額37.39億元。據悉中國政府要求阿里巴巴（9988）出售部分媒體資產，股價開報222.4元，升0.5%；美團（3690）報323.6元，反彈升2%；騰訊（0700）升1.8%，報639元；小米（1810）升3.9%，報25.3元。
藥明生物（2269）開報91元，升5.2%。
港交所（0388）報461元，升3.4%；友邦（1299）則跌1.2%，報98.8元；滙豐（0005）跌1.1%，報46元。
中移動（0941）升2.1%，報53.15元。
油股方面，中石油（0857）揚0.65%；中石化（0386）微升0.45%。