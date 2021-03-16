橋水「鱷王」達里奧：購買債券很傻　現金在未來等同垃圾

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-16 11:57

全球最大對沖基金創辦人「鱷王」達里奧（Ray Dalio）表示，債券——或者就此而言任何美元計價資產，可能也都不是好的選擇。

達里奧稱，「從經濟元素上看，投資債券和大多數金融資產已經不明智，與其獲得低於通脹率的報酬，為何不買能等於或高於通脹率的東西？」

達里奧認為，以「驚人的」加稅和禁止資本流動為特徵的新環境可能到來，眼下可能是借入現金，購買回報率更高的非債務性投資資產的好機會。在政府債務規模膨脹和許多不同資產都存在「典型泡沫狀態」的情況下，達里奧建議建立非債務和非美元資產的「多元化」投資組合。

他更認為，成熟發達儲備貨幣國家的資產將趕不上亞洲（包括中國在內）新興市場的表現。他補充稱，國際投資者持有的中國債券規模正在迅速上升。

達里奧的文章要點：

「我相信現金現在是，未來將繼續是垃圾（即考慮通脹因素後的回報顯著為負），因此合理的做法是：

1、借入現金而不是將其作為資產持有；

2、購買回報更高的非債務性投資資產」。

達里奧稱，向市場和經濟注入的現金太多了，市場就像是一個人們在用假鈔來玩的賭場。從歷史和邏輯的角度來看，決策者沒錢了就會加稅，並且他們不會希望這些資本從債務性資產轉移到財富資產和其它稅倉，所以他們很可能禁止資金流到其它資產和其它地區。這些稅收變化可能比預期更驚人。

達里奧指出，「美國可能變成被認為不適合資本主義和資本家的地方。由於利率下行空間有限，債券價格接近上限，這使得做空債券的風險相對較低。」

達里奧認為，「觀察央行行動，也就是看當長期利率帶動利率上行，以及市場和經濟強勁的時候，他們是否會增加債券購買量，因為這方面行動會表明他們正出現供需方面的問題。」

達里奧指出，「還要注意，刺激措施投入相對於經濟效果的變化幅度，因為每單位經濟增長對應的刺激越多，效果就越低，情況也就越嚴重。」

橋水基金是世界頭號對沖基金。成立於1975年，經過40年發展，目前該基金管理着高達1500億美元的資產，一度超過索羅斯的量子基金，成為最賺錢的對沖基金。創始人達里奧的財富淨值已達159億美元，躋身全美富豪榜前30。2012年，達里奧獲評《時代週刊》「全球100位最具影響力的人物」之一。