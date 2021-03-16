《WSJ》：中國貨幣政策似乎比官方立場更寬鬆

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-03-16 21:29

有分析指出，根據中方近期公布的經濟數據顯示，內地目前的金融環境較過去變得更加寬鬆。此外，鑑於一些不確定因素，中國政府可能會決定把較寬鬆的貨幣環境維持一段時間。

《華爾街日報》周一（15日）刊文稱，雖然今年年初反映中國經濟活動的按年數據都非常亮麗，但不是很有參考價值，幸運的是，近期公布的部份數據能夠更好地反映中國經濟的實際情況。

首先是信貸增長，與其它大多數指標不同，去年1月及2月的信貸增長並沒有出現劇烈波動，但今年2月底的社會融資規模存量按年增長13.3%，較1月的13%有所增加，同期貨幣市場利率和公司債券收益率也有所回落，這表明金融環境較過去變得更加寬鬆。不過，這亦可能只是一個短期現象，因為內地銀行業每年的新增貸款額度都是在年初投放。

今年2月底的社會融資規模存量按年增長13.3%，較1月的13%有所增加，同期貨幣市場利率和公司債券收益率也有所回落，這表明金融環境較過去變得更加寬鬆。（資料圖片）

與此同時，國務院總理李克強在3月5日向全國人大作的年度政府工作報告中重申，將令社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。由於去年首季名義經濟增速為負，因此這方面不會立即面臨壓力，但如果信貸增速不從當前水平開始再次放緩，要達到這個目標將較為困難。

此外，出口與勞動力市場方面，中國2月份採購經理人指數（PMI）暗示3月出口可能持續走軟，中國2月份的城鎮調查失業率也將進一步上升，不過隨着美國新的刺激政策實施，中國的出口有望在2021年稍後時候再次回暖。若在此前幾個月的艱難狀況，中國政府或會決定將貨幣寬鬆維持的時間長些，屆時大宗商品價格的漲勢將會延長，內地股市亦會得到一些支持，但對增強領導層在控制債務方面的可信度則不會有太大幫助。

隨着美國新的刺激政策實施，中國的出口有望在2021年稍後時候再次回暖。（新華社）

據瞭解，國務院總理李克強在3月11日舉行的記者會上表示，去年面對罕見的巨大衝擊時，中國沒有搞量化寬鬆，沒有搞「大水漫灌」，突2021年沒有必要在貨幣政策方面出現「急轉彎」，要保持政策的連續性和可持續性，著力穩固經濟。

李克強指出，銀行在穩定槓桿率的同時，還要引導金融企業合理讓利，使中小微企業融資更便利、融資成本做到穩中有降。