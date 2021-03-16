科指升3%　小米低位彈近3成　專家:買齊新舊經濟│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-16 20:36

昨晚美股造好，帶動港股向上，恒指升193點或0.7%，報29027點，成交縮減至1,545億元，恒生科指跑出大彈3.2%。信誠證券聯席董事張智威表示，市埸由「板塊輪動」轉至「板塊平衡」，個別科技股開始回穩，可以新舊經濟股一齊買。

資金回流至科技股之中，恒生科指30隻成分股之中，有27隻錄得上升，僅有2隻下跌，1隻無升跌。【延伸閱讀：市場適應高債息 科技股可以買？ 譚朗蔚：呢隻股可以博】

小米（1810）今再升8%，美法院暫停國防部禁令，MSCI保留小米於旗下成份股指數之中，而富時羅素亦表示，小米有資格重新納入指數，待6月季度評估再作決定。花旗上調小米評級至「買入」，目標價30元。而騰訊（0700）則微升0.4%，阿里巴巴（9988）無升跌，美團（3690）升3.9%。【延伸閱讀：獨家｜阿里巴巴三項罪 股價跌逾30% 監管層：挾資本生威不得不管】

富時羅素表示，小米有資格重新納入指數，待6月季度評估再作決定。

石藥績後彈高 創科升5%破頂

傳統股亦有大升，醫藥股石藥（1093）去年多賺39%，股價彈高5%，創5個月新高。野村表示，石藥第4季銷售放緩問題已反映恩必普的減價因素，未來新藥商業發展料加快，維持「買入」評級，目標價12元。至於中生製藥（1177）亦升3.4%，報8.8元。

另外，創科（0669）升5.2%，創新高。有傳中移動（0941）美國除牌後或「回A」，股價升1.9%，報53.05元。【延伸閱讀：中移回A傳聞谷起股價近4％ 黃偉康：受惠資金換馬】

張智威認為目前市場由板塊輪動轉至板塊平衡，前期跌得深的科技股開始回升，而傳統股亦見上升，可見當兩邊跌至合理或吸引水平時，資金兩邊也流入。（資料圖片）

張智威：市埸由「板塊輪動」轉至「板塊平衡」

信誠證券聯席董事張智威接受訪問時表示，「目前市場由板塊輪動轉至板塊平衡，前期跌得深的科技股開始回升，而傳統股如內房、電訊亦見上升，可見當兩邊跌至合理或吸引水平時，資金兩邊也流入。」

張智威認為「新舊經濟」可以一起持貨，科技股可留意醫渡科技（2158），公司為醫療Saas股，目前現時價位合理，目標價上望48元。傳統股方面，看好國壽（2628）和中移動，國壽可候16.2元吸納，上望16.8元，中移動可候51吸納，上望55元。

上證力守3400關

A股今日曾下試3400關支持，最後收報3446點，升0.8%，深成指升近1%，兩市成交為7,354億元（人民幣‧下同）。值得留意的是，A股有逾3,000隻股票上升，93隻漲停。碳中和板塊領升，而白酒、消費、內房發力回升。【延伸閱讀：創業板指漲逾1% 碳中和概念表現活躍｜A股收盤】