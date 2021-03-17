老債王格羅斯：正做空美國國債　預計未來數月通脹將達3%至4%

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-17 09:40

曾在太平洋投資管理公司（PIMCO）管理全球最大債券基金的債券投資傳奇比爾·格羅斯（Bill Gross）稱，他正在做空美國國債，預計未來幾個月美國通脹率將升至3%至4%。

據《新浪財經》報道，格羅斯周二表示，龐大的財政刺激措施，包括1.9萬億美元紓困方案和接下來可能出台的大規模基建計劃，以及水平「驚人」的家庭收入，意味着價格壓力將加速上升。

格羅斯稱，大量需求被積蓄了起來，他認為消費者將會釋放出來，預計通脹率將達到3%到4%。

衡量未來十年市場通脹預期的10年期盈虧平衡通脹率在周二降至略低於2.31%，為2014年1月以來最高水平。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾承諾，在實現通脹和就業目標前，美聯儲將忽略通脹暫時升温的狀況。

不過格羅斯表示，如果通脹率三個月、六個月、十二個月都在3%至4%以上，他對當前的政策就要遲疑一下了。

格羅斯稱，他從幾周前市場開始下跌的時候做空了美國國債，還在繼續做空10年期國債期貨和長期國債。鑑於10年期收益率對樓市的影響，格羅斯懷疑美聯儲可能重新啓用將購買重心轉向長期國債的「扭轉」操作。

他說，扭轉操作可能就等在前方，美聯儲的直接支出可能受限於一萬億左右，但為了壓低長期利益，他們會開始買入更多10年、20年和30年期國債。

格羅斯補充說，考慮到收益率已經在從高點回落，過去兩週可能已經出現這種動作。